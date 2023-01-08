أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة علي بن مرزوق البلوي؛ حيث ثمن ما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، مشيدًا بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل والمشاركة في التنمية وبرامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.