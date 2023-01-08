أمير تبوك يطلع على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة

اطلع الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على التقرير السنوي للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، الذي تضمّن أهم البرامج التدريبية والإرشادية والمعارض والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الماضي وإحصائيات المتدربين والمتدربات التي بلغت قرابة 8000 متدرب ومتدربة لمختلف التخصصات التقنية والنوعية.
جاء ذلك خلال لقائه في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة علي بن مرزوق البلوي؛ حيث ثمن ما يلقاه القطاع التقني والمهني من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد، حفظهما الله، مشيدًا بجهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في تأهيل الكوادر الوطنية لسوق العمل والمشاركة في التنمية وبرامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.
من جهته أعرب مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك على ما يوليه من دعم ومتابعة لجميع برامج وأنشطة التدريب التقني والمهني بالمنطقة.