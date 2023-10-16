الرئيس التنفيذي لـ"وقاء" يتفقد مشاريع الدواجن وصناعة البن في منطقة الباحة

تفقَّد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء"، المهندس أيمن الغامدي والفريق المرافق له، الأعمال الميدانية للمركز ومشاريع الدواجن وصناعة البن بمنطقة الباحة.
وأوضح "الغامدي" أن هذه الزيارة تأتي أهميتها من كون الباحة من المناطق الواعدة في إنتاج المحاصيل التجارية مثل اللوزيات والبن والرمان وغيرها.
وبيّن أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المنتجين لهذه المحاصيل من تطوير الإنتاج وتعظيم المكاسب الاقتصادية منها، بما يحقق أهداف مركز "وقاء" في تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وأكد الرئيس التنفيذي لـ"وقاء"، خلال زيارته، على ضرورة التنسيق وتكامل الأعمال بين مركز وقاء ووزارة البيئة والمياه والزراعة من أجل تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في تطوير اقتصاد المملكة.
ووقف "الغامدي" على أعمال الأمن الحيوي خلال زيارته بعض مشاريع الدواجن بالمنطقة، ومدى تطبيق الوقاية الميدانية والإجراءات الاحترازية لحماية الصحة الحيوانية.
وشملت الزيارة جولة ميدانية على مزارع النخيل للاطلاع على أعمال المركز في مكافحة حشرة سوسة النخيل الحمراء والجهود المبذولة للسيطرة على الآفة.
يشار إلى أن هذه الزيارة تأتي استمراراً لجهود تعزيز التواصل مع موظفي مركز وقاء، وربط الفروع والوحدات التابعة لها بالمركز، ورفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الأعمال والخدمات التي يقدمها للمزارعين ومربي الماشية.