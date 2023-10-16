الرئيس التنفيذي لـ"وقاء" يتفقد مشاريع الدواجن وصناعة البن في منطقة الباحة

وبيّن أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين المنتجين لهذه المحاصيل من تطوير الإنتاج وتعظيم المكاسب الاقتصادية منها، بما يحقق أهداف مركز "وقاء" في تعزيز مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.