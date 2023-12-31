20 مصممة سعودية يجذبن الأنظار بمعرض "الفكر المعاصر" بجدة

جذبت 20 مصممة سعودية و40 مشروعًا واعدًا، الأنظار خلال معرض "الفكر المعاصر في التصميم الداخلي"، على مدى يومين، في أحد الأسواق بجدة.
وقالت رجاء مؤمنة: إن المعرض يعد منصة إبداعية للمصممات، ويعكس الإحساس الراقي للفتاة السعودية، في ظل الدعم الكبير الذي تتمتع به المرأة من القيادة الرشيدة.
وكذلك الدفعة القوية التي منحتها رؤية المملكة 2030، لفتيات هذا الجيل من خلال تمكينهن من العمل والابتكار، وفتح الباب أمامهن للإبداع وتقديم أفكار لتحسين جودة الحياة في المجتمع بشكل عام.
كما عبرت "مؤمنة"، عن امتنانها وشكرها لكل من ساهم في دعم المعرض، وقدم مناخًا يساهم في إبراز الكفاءات المهنية، ليخضن هذه التجربة ويبدأن خطواتهن الأولى في سوق العمل.
وأشارت إلى أن هناك 40 مشروعًا فنيًا، ما بين سكني وتجاري لخريجات سعوديات يتلمسن الخطوات الأولى في سوق العمل، ويقدمن لمسات إبداعية تعبر عن أفكار متفردة للجيل الجديد.
وشهد معرض "الفكر المعاصر" بجدة، على مدى يومين، حضور نخبة من أصحاب الأعمال في مجال التطوير العقاري، والشركات الهندسية، والأكاديميين والمصممين والمصممات، بشراكة استراتيجية مع إحدى شركات التطوير العقاري.
وأكدت "مؤمنة"، أن ما ميز المشروعات استخدام الخريجات أحدث برامج التقنية لإبراز مشاريعهن المتميزة بأفكار مبتكرة ومعاصرة في التصميم الداخلي.
ولفتت إلى أنهن كشفن عن إبداعات ولمسات فنية في استخدام الألوان والأشكال الهندسية؛ لنشر ثقافة جديدة للتصاميم العقارية السكنية والتجارية، بصورة بعيدة عن النمطية.
وقُدمت جائزة لمسابقة أطلقتها منذ شهرين تتطلب تنفيذ مساحات خارجية لمجمع سكني؛ حيث تنافس على المشروع إحدى عشرة مصممة من معهد المستقبل، وتم اختيار اثنين منها كأفضل تصميمين وتكريمهما وسط حضور كبير.
وقالت نشوى طاهر: إن الاستثمار في المواهب النسائية السعودية، هو أحد أهم الخيارات الناجحة، فلا يمكن لموهبة أن تتطور دون أن تُصقل بالتعليم والتدريب.