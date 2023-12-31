20 مصممة سعودية يجذبن الأنظار بمعرض "الفكر المعاصر" بجدة

وأشارت إلى أن هناك 40 مشروعًا فنيًا، ما بين سكني وتجاري لخريجات سعوديات يتلمسن الخطوات الأولى في سوق العمل، ويقدمن لمسات إبداعية تعبر عن أفكار متفردة للجيل الجديد.