مدير موارد القصيم "السباعي": اليوم الوطني ذكرى الوحدة والقوة والرخاء

وتَوَجه بخالص الدعاء والتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل؛ متمنيًا لوطننا الغالي مزيدًا من التقدم والازدهار؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يُديم علينا نعمة الأمن والترابط والتآلف والرخاء.