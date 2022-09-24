مدير موارد القصيم "السباعي": اليوم الوطني ذكرى الوحدة والقوة والرخاء

قال مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم عبدالله بن محمد السباعي: إن الذكرى الوطنية هي اليوم الذي نستذكر فيه أمجاد مؤسس دولتنا الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن.
وأضاف: هذا اليوم نُقِل فيه وطنُنا من التمزق والفُرقة والشتات إلى الوحدة والقوة والرخاء، تحت راية التوحيد "لا إله إلا الله محمد رسول الله".
وأكد أن هذا اليوم هو مناسبة وطنية هامة تتجلى فيها القيم والمبادئ الوطنية في نفوس أبنائنا وأجيال المستقبل، ونجدد فيها عهد المحبة والولاء لوطننا الشامخ المعطاء، تحت لواء قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين.
وتابع قائلًا: "لا أبالغ إذا قلت إن مناسبة اليوم الوطني تمرّ علينا كل عام نستلهم فيها ملحمة التوحيد التي قادها مؤسس هذه الدولة الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه؛ بالفعل يوم مولد أمة".
وأضاف أن السامع والباحث عن مسيرة الملك عبدالعزيز -رحمه الله- وعن هذه الأرض الطاهرة؛ يُدرك أن اليوم الوطني مختلف عما سواه؛ لذلك كان الاحتفاء فيه جوهريًّا لدى أبناء الوطن.
وقال: لذلك جعل الشعب يومَ الوطن ساحة استعراض لمشاعرهم ومهاراتهم وفنونهم في التعبير عن الحب والانتماء! لمَ لا ومناسبةُ اليوم الوطني الـ92 من أهم المناسبات السنوية التربوية التي تُرَسخ مبدأ الانتماء لدى أبناء هذه المملكة المباركة، وتُذَكّرهم بمكتسباته.
وتَوَجه بخالص الدعاء والتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وإلى أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود، ونائبه الأمير فهد بن تركي بن فيصل، وإلى الأسرة المالكة والشعب السعودي النبيل؛ متمنيًا لوطننا الغالي مزيدًا من التقدم والازدهار؛ سائلًا المولى عز وجل، أن يُديم علينا نعمة الأمن والترابط والتآلف والرخاء.