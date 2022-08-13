بمشاركة 80 طالبة من 4 إدارات.. "تعليم جدة" يستضيف المعسكر الصيفي الأول للبنات

وأوضحت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي، أن المعسكر يستهلّ فعالياته غدًا "الأحد" وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والورش التدريبية المختلفة التي تعمل على استثمار العقول والطاقات البشرية أثناء الإجازة الصيفية في مجالات الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والفنون المختلفة، وذلك ضمن مسارات علمية رئيسة للورش التدريبية ومنها وقود المستقبل، المتحكمات الدقيقة المايكروبت وكذلك الذكاء المحيط والمسابقات والاختبارات الدولية وصديق البيئة ورحالة الفضاء صنفي مع لينيوس و3D.