بمشاركة 80 طالبة من 4 إدارات.. "تعليم جدة" يستضيف المعسكر الصيفي الأول للبنات

استقبلت الشؤون التعليمية بنات بالإدارة العامة للتعليم بجدة وفود الإدارات التعليمية المشاركة في المعسكر الصيفي العلمي الأول (بنات) من إدارات التعليم في كل من المدينة المنورة وينبع والقنفذة، إضافة إلى وفد تعليم جدة المستضيف للمعسكر والذي يحتضنه بيت الطالب بجدة ويستمر لمدة أسبوعين.
وأوضحت مساعدة مدير عام تعليم جدة للشؤون التعليمية "بنات" منال اللهيبي، أن المعسكر يستهلّ فعالياته غدًا "الأحد" وذلك من خلال تنفيذ العديد من البرامج والورش التدريبية المختلفة التي تعمل على استثمار العقول والطاقات البشرية أثناء الإجازة الصيفية في مجالات الرياضيات والتكنولوجيا والعلوم والهندسة والفنون المختلفة، وذلك ضمن مسارات علمية رئيسة للورش التدريبية ومنها وقود المستقبل، المتحكمات الدقيقة المايكروبت وكذلك الذكاء المحيط والمسابقات والاختبارات الدولية وصديق البيئة ورحالة الفضاء صنفي مع لينيوس و3D.
وأشارت "اللهيبي" إلى أن عدد الطالبات المشاركات في المعسكر يبلغ 80 طالبة من الإدارات التعليمية المشاركة، مضيفة أن المعسكر يهدف إلى إنشاء قيمة علمية تستفيد منها الطالبات في تكوين الخبرات وتنمية المهارات من خلال المعسكر الذي يشهد كذلك تنفيذ عديد الزيارات الميدانية لعددٍ من المنشآت الأكاديمية والصناعية والترفيهية.