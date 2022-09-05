‏23 شهراً على وعد مدير نقل الباحة بإنهاء احتجازات أهالي "شدا".. والمعاناة مستمرة

برغم مرور عامين على وعد مدير نقل الباحة بإنهاء احتجازات أهالي شدا في أحد المواقع مع كل موسم ممطر بدلاً من الاستعانة في كل مرة بـ"شيول" لتحريك المياه من الموقع، إلا أن الوضع لا يزال كما هو دون تغيير ولا يزال الشيول يتحرك للموقع في كل مرة يمتلئ بها ذلك الموقع بالماء.
وبرغم تأكيد المهندس مسفر المالكي، مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة لـ"سبق" منذ أكتوبر 2020 بقوله: "تم تعميد المقاول بعمل تمديد طولي لتصريف المياه، والذي سيحل المشكلة في هذا الموقع القائمة بإذن الله"، واعداً بالبدء في التنفيذ في القريب العاجل وإنهاء مشكلة تجمع المياه، إلا أن الوضع لايزال كما هو والاحتجازات مستمرة.
وقال المواطن عبدالغني علي الغامدي، أحد السكان المتضررين بشدا الأسفل: "تضررنا من تجمع مياه الأمطار في الطريق الوحيد المؤدي إلى القرية بجبل شدا بمنطقة الباحة، حيث تم تنفيذه من الشركة المتعاقدة دون مراعاة دراسة تصريف مياه الأمطار مع الأسف، مشكلتنا لا تخفى على المسؤولين في المحافظة، وفرع وزارة النقل والتي بسبب تجمع مياه الأمطار المتكررة تضررت الأرواح، وأتلفت العديد من المركبات وقطع الطريق أمامنا بشكل مستمر وخاصة هذه الأيام مع هطول الأمطار، وبالأمس القريب تعطلت بسيارتي بوسط هذه المياه وبرفقة زوجتي وأطفالي عند رغبتنا بالوصول لمحافظة المخواة، واستعدادي لذهاب الى عملي وإيصال طفلي للمدرسة".
وأضاف: "من خطورة الوادي وتجمع مياه الأمطار، نوقف مركباتنا الصغيرة ونستخدم مركبات دفع رباعي، لمحاولة تجاوز الماء والوصول إلى أعمالنا ومع ذلك تعطل وسط الماء كون منسوبه جدًا عالي، انحرمت من الجلوس في بيتي بالجبل في موسم الأمطار بسبب انقطاع الطريق ولا أستطيع الوصول لعملي إذا بقيت هناك".
وتابع: "من المحزن ونحن في زمن الرؤية واجتهاد الدولة بجميع ثقلها لتوفير الخدمات للمواطن، نجد الخطأ في سوء التنفيذ والوادي مفتوح، والمبالغة بتنزيل المنسوب الزائد في هذه الوصلة أدى إلى تجمع المياه والحقائق واضحة، كما نوضح أنه سبق وناقش الأهالي الموضوع مع الاستشاري المشرف على المشروع قبل التنفيذ النهائي، ولكن لم يهتم للأمر، والآن ظهرت الاقتراحات بعد ظهور الخطأ في التنفيذ إما برفع المنسوب أو بتنزيل الحمايات، أو عمل خندق بجانب الجدار الممتد بجانب الطريق لتصريف المياه، واناشد المسؤولين حل مشكلة الطريق حلاً جذرياً بدلاً من انتظار شيول الإنقاذ ومواتير الشفط لسحب ونزح المياه المتجمعة نتيجة سوء التنفيذ لمشروع كلف الدولة عشرات الملايين، سبق وقد تلقينا وعود مدير ادارة الطرق بمنطقة الباحة قبل عامين، عبر خبر نشر في صحيفة (سبق) بعنوان (شدا الباحة تشتكي تجمع المياه بطريقهم الوحيد .. و"النقل": ستنتهي قريباً)".
فيما عرضت "سبق" الشكوى على مدير فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالباحة منذ الاسبوع الماضي، وسينشر الإيضاح حال وروده.