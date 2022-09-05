‏23 شهراً على وعد مدير نقل الباحة بإنهاء احتجازات أهالي "شدا".. والمعاناة مستمرة

وتابع: "من المحزن ونحن في زمن الرؤية واجتهاد الدولة بجميع ثقلها لتوفير الخدمات للمواطن، نجد الخطأ في سوء التنفيذ والوادي مفتوح، والمبالغة بتنزيل المنسوب الزائد في هذه الوصلة أدى إلى تجمع المياه والحقائق واضحة، كما نوضح أنه سبق وناقش الأهالي الموضوع مع الاستشاري المشرف على المشروع قبل التنفيذ النهائي، ولكن لم يهتم للأمر، والآن ظهرت الاقتراحات بعد ظهور الخطأ في التنفيذ إما برفع المنسوب أو بتنزيل الحمايات، أو عمل خندق بجانب الجدار الممتد بجانب الطريق لتصريف المياه، واناشد المسؤولين حل مشكلة الطريق حلاً جذرياً بدلاً من انتظار شيول الإنقاذ ومواتير الشفط لسحب ونزح المياه المتجمعة نتيجة سوء التنفيذ لمشروع كلف الدولة عشرات الملايين، سبق وقد تلقينا وعود مدير ادارة الطرق بمنطقة الباحة قبل عامين، عبر خبر نشر في صحيفة (سبق) بعنوان (شدا الباحة تشتكي تجمع المياه بطريقهم الوحيد .. و"النقل": ستنتهي قريباً)".