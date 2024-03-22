حضور نخبوي وحراك.. شاهد انطلاقة مميزة لـ"مساحات فنية" في المجاردة

افتتح مديرُ مكتب تعليم المجاردة أحمد الشريف، وقائد غرفة عمليات "أجاويد 2" بمحافظة المجاردة علي حنفان العمري؛ مبادرةَ مساحات فنية، إحدى مبادرات "أجاويد 2" بمحافظة المجاردة، والتي أقيمت بصالة المعارض، وسط حضور مميز من الفنانين والفنانات وزوّار المعرض.
واشتملت المبادرةُ العديدَ من الأركان شملت: الفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، وأبرز الخطاطين في الخط العربي، والقط العسيري، والنحت على الحجر، وزوايا خاصة بالحرف اليدوية النسائية القديمة، والحديثة، وألعاب الأطفال، بتواجد نخبة من الفنانين والفنانات؛ مما شكل حراكًا فنيًّا مميزًا.
يذكر أن المبادرة تستمرّ لمدة أربعة أيام من الساعة العاشرة مساءً يوميًّا، والدعوة عامة لكافة شرائح المجتمع.