حضور نخبوي وحراك.. شاهد انطلاقة مميزة لـ"مساحات فنية" في المجاردة

واشتملت المبادرةُ العديدَ من الأركان شملت: الفن التشكيلي، والتصوير الفوتوغرافي، وأبرز الخطاطين في الخط العربي، والقط العسيري، والنحت على الحجر، وزوايا خاصة بالحرف اليدوية النسائية القديمة، والحديثة، وألعاب الأطفال، بتواجد نخبة من الفنانين والفنانات؛ مما شكل حراكًا فنيًّا مميزًا.