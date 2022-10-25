جامعة الملك خالد تطلق الملتقى العلمي "التوجهات والتحديات الحالية في العلوم والفنون"

وحول المشاركات والملصقات البحثية والأوراق العلمية أوضحت آل حيدر أن عدد المشاركات من الطالبات في فئة Group poster بلغ 12 ملصقاً وكل مشاركة يقدمها خمس طالبات، فيما بلغ عدد الجلسات الرئيسة خمس جلسات رئيسة لمتحدثين رئيسين مقسمة على اليومين، وبلغ عدد جلسات المشاركين 17 جلسة مقسمة على اليومين، فيما بلغ عدد الحضور في اليوم الأول أكثر من 300.