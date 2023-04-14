"ترميم الشرقية" و"التنمية" بمكة المكرمة توقعان اتفاقية لتنفيذ مشاريع تخدم المستفيدين

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم حمد الخالدي أن هذه الاتفاقية تأتي من منطلق التكامل للارتقاء بالخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين، إلى جانب تبادل الخبرات بين الجمعيتين في إطار الهدف الاستراتيجي (بيت خبرة)؛ لكون ترميم الشرقية تعد المنظمة الأولى في المملكة على مستوى القطاعين غير الربحي والخاص التي تعنى بخدمة الترميم، وتعتبر مرتكزًا استشاريًا في هذا القطاع في مجالها وتخصصها.