"إسلامية الباحة" تكمل استعدادها لاستقبال "رمضان".. والمدير العام يتفقد ويقف على الجاهزية

تفقد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة، الشيخ نواف بن عائض الغامدي، يوم أمس، مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمدينة الباحة، والتقى خلال الزيارة مدير ومنسوبي ومنسوبات الإدارة للوقوف على سير العمل ومناقشة بعض الجوانب المعنية بشؤون المساجد والمراقبين، موصيًا منسوبي ومنسوبات الإدارة بتكثيف العمل الجاد والعناية ببيوت الله - عز وجل - لما يترتب على ذلك من أجور عظيمة ولتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - ووزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.
وقام مدير عام الفرع بجولة على عددٍ من الجوامع والمساجد لتفقد جاهزيتها واكتمال خدماتها كمرحلة ثالثة استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
كما اطلع على أعمال ترميم الواجهات لجامع الملك فهد بالباحة وتكليف أحد حفظة كتاب الله عزوجل ممن تنطبق عليه الشروط بخطبة الجمعة وبقية الفروض والتراويح.
واطلع على هامش الجولة التفقدية على فاعلية التطبيق الإلكتروني الذي يستخدمه مراقبو المساجد الميدانيين من خلال رصد ميداني للتعرف عن كثب حول آلية رفع معلومات المسجد وبيانات المنسوبين بشكل إلكتروني يكفل تحقيق مستهدفات الوزارة، التي شملت سائر جوانب العمل. وأوصى مراقبي المساجد بتكثيف الجهود الميدانية للارتقاء بسائر الخدمات المقدمة لعمار بيوت الله عز وجل.
وأكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة الباحة تهيئة (1203) مساجد وجوامع؛ لاستقبال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وتم تجهيز 58 موقعًا لإفطار الصائمين تخدم نحو 170740 مستفيدًا و219 مراقبًا ومراقبة للعمل الميداني، كما تم تنفيذ عددٍ من الفرص التطوعية شملت 350 مقعدًا موزعة على عشر محافظات ما بين تنظيف وتعقيم وأخرى معنية بالتشغيل والصيانة واختبار الأجهزة الإلكترونية والكهربائية.
ويأتي هذا الجهد وفق توجيهات حثيثة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك ولينعم رواد بيوت الله بالخشوع والطمأنينة في أجواء إيمانية.