"إسلامية الباحة" تكمل استعدادها لاستقبال "رمضان".. والمدير العام يتفقد ويقف على الجاهزية

تفقد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة، الشيخ نواف بن عائض الغامدي، يوم أمس، مقر إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمدينة الباحة، والتقى خلال الزيارة مدير ومنسوبي ومنسوبات الإدارة للوقوف على سير العمل ومناقشة بعض الجوانب المعنية بشؤون المساجد والمراقبين، موصيًا منسوبي ومنسوبات الإدارة بتكثيف العمل الجاد والعناية ببيوت الله - عز وجل - لما يترتب على ذلك من أجور عظيمة ولتحقيق تطلعات ولاة الأمر - أيدهم الله - ووزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ.