"بيئة الطائف" تنظم ورشة حول "إكثار التوت الأسود"

نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، وغرفة الطائف متمثلة في اللجنة الزراعية والجمعية التعاونية الزراعية، اليوم الأربعاء، ورشة عمل، تحت عنوان "العمليات الزراعية السليمة لزراعة وإكثار التوت الأسود".
جاء ذلك بالتعاون مع إدارة الإرشاد الزراعي، بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة.
وقال المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي: إن الورشة نظمت بمقر غرفة الطائف، وتهدف لتعزيز قدرات منتجي التوت من أجل تبني ممارسات زراعية أفضل خلال مرحلتي الإنتاج، وما بعد الحصاد؛ ما يسمح برفع الإنتاجية وجودتها.
وتناولت الورشة الممارسات السليمة والرعاية المثلى لنباتات الفاكهة وأشجار التوت الأسود وعمليات التسميد وآليات استخدامها وفق حاجة النبات، إضافة إلى طرق تنفيذ البرامج الوقائية لمكافحة الآفات والأمراض.
وركزت ورشة العمل على إرشاد المزارعين عن طريق تقليم نباتات التوت، وإيضاح أبرز الإصابات الحشرية والمرضية التي قد تصيبها.
وجاءت ورشة العمل التي لاقت إقبالاً من المستفيدين وأصحاب المزارع، وأتت امتدادًا لسعي الإدارة العامة للإرشاد الزراعي إلى تنظيم واستدامة العمل الإرشادي لتطوير البرامج الإرشادية المتنوعة.
يُذكر أن الورشة الإرشادية صاحبها معرض لمنتجات التوت، وتوزيع شتلات التوت الأسود للحضور.