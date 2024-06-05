"بيئة الطائف" تنظم ورشة حول "إكثار التوت الأسود"

وقال المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي: إن الورشة نظمت بمقر غرفة الطائف، وتهدف لتعزيز قدرات منتجي التوت من أجل تبني ممارسات زراعية أفضل خلال مرحلتي الإنتاج، وما بعد الحصاد؛ ما يسمح برفع الإنتاجية وجودتها.