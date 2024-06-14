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"أمانة الطائف" تنظم حملة تطوعية لتوزيع المظلات على الحجاج ورجال الأمن للحد من ضربات الشمس

وزعت 3500 هدية شملت سجادات للصلاة وعبوات مياه وحقائب أدوات صحية داخل المشاعر المقدسة
"أمانة الطائف" تنظم حملة تطوعية لتوزيع المظلات على الحجاج ورجال الأمن للحد من ضربات الشمس

قامت أمانة محافظة الطائف بالتعاون مع جمعية العون الخيرية، بتنظيم حملة تطوعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام هذا العام، حيث تم خلال الحملة توزيع عدد 3500 هدية على الحجاج ورجال الأمن، وتشتمل على بعض المستلزمات من مظلات واقية لأشعة الشمس، وسجادات للصلاة، وعبوات مياه معدنية، وحقائب أدوات صحية داخل مناطق المشاعر المقدسة.

وتفصيلاً، تهدف هذه الحملة إلى تفعيل الدور الاجتماعي لشباب وشابات المملكة وإبراز دورهم في مبادرات الأعمال التطوعية لخدمة زوار بيت الله الحرام، وتجسيداً لبرامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها الأمانة تحقيقاً لتطلعات المملكة نحو تحقيق رؤية 2030.

أمانة الطائف

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