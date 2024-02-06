"طب" و"تمريض" شقراء تحصلان على "الاعتماد الأكاديمي المشروط"

من جهتها، أوضحت عميدة عمادة التطوير والجودة بالجامعة الدكتورة حنان مهياء العنزي أن من أهم أهداف العمادة أن تصبح رائدة في مجالها بين الجامعات السعودية على مستوى العمل والأفراد، من خلال تطوير الأداء وتجويد العمليات، ورفع قيمة المخرجات وصولًا إلى الحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية.