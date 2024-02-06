"طب" و"تمريض" شقراء تحصلان على "الاعتماد الأكاديمي المشروط"

حصلت كليتا الطب والتمريض بجامعة شقراء، على الاعتماد الأكاديمي المشروط من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب.
والتقى رئيس الجامعة الدكتور علي بن محمد السيف، بفرق العمل في الكليتين، وفي عمادة التطوير والجودة بالجامعة، وأشاد بالإنجاز الذي جاء ثمرة عمل متقن، وجهود مميزة بذلها الجميع.
وعبر "السيف" عن سعادته لما تشهده الجامعة من قفزات تطويرية في مختلف المجالات، من أهمها الجودة في العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن مثل هذه المنجزات تعكس استثمار الجامعة وسعيها في تجويد وحوكمة إجراءاتها وتطوير بيئتها التعليمية.
وقال: "اليوم نفتخر بالاعتماد الأكاديمي لكليتين في تخصصات نوعية "الطب والتمريض"، الذي يعد أحد ثمار العمل على تطوير ورفع جودة وكفاءة البيئة التعليمية".
من جهتها، أوضحت عميدة عمادة التطوير والجودة بالجامعة الدكتورة حنان مهياء العنزي أن من أهم أهداف العمادة أن تصبح رائدة في مجالها بين الجامعات السعودية على مستوى العمل والأفراد، من خلال تطوير الأداء وتجويد العمليات، ورفع قيمة المخرجات وصولًا إلى الحصول على الاعتمادات الدولية والمحلية.
وقالت "العنزي": تسعى العمادة إلى ترسيخ ثقافة التطوير والجودة في كل أنشطة الجامعة، مع استمرار عملية الحفاظ على هذه المكتسبات والانتقال من التطوير والجودة إلى التميز والإبداع.
يُذكر أن جامعة شقراء، بدأت رحلتَها في المرحلة الأولى للاعتماد البرامجي، بتاريخ 13 أكتوبر 2021م، عندما وقعت ست اتفاقيات اعتماد برامجي بين الجامعة والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بهيئة تقويم التعليم والتدريب.