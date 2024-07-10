جامعة الملك خالد تنظم ورشة عمل حول "استخدام الذكاء الاصطناعي في التقييمات الأكاديمية"

نظمت وكالة جامعة الملك خالد للشؤون التعليمية، الاثنين الماضي؛ ورشة عمل بعنوان "استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد الأسئلة والتقييمات الأكاديمية"؛ بالمدينة الجامعية بالفرعاء.
جاء ذلك برعاية وحضور رئيس جامعة الملك خالد المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم.
وتضمّنت الورشة عدة جلسات قدّمها نخبة من الأكاديميين والخبراء في مجال التعليم والتكنولوجيا؛ حيث تناولت موضوعات متنوعة حول استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في المجال الأكاديمي.
واستهلت الورشة بجلسة افتتاحية قدّمها رئيس الجامعة المكلف الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، تناول فيها أهمية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد الأسئلة والتقييمات الأكاديمية.
وأشار إلى أهمية مواكبة التقنيات الحديثة والاستفادة منها في تطوير العملية التعليمية.
كما أكد الدكتور "ابن دعجم" على الدور البارز الذي يمكن أن تلعبه أدوات الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة التعليم وتوفير أساليب تقييم أكثر دقة وفاعلية.
وقال "ابن دعجم": "إن جامعة الملك خالد، تلتزم بتقديم كل ما هو جديد ومتطور في مجال التعليم، ونسعى دائمًا لاستثمار التقنيات الحديثة لتطوير العملية التعليمية".
وأضاف: "إن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين جودة التعليم وتقديم تجارب تعليمية متقدمة لطلابنا".