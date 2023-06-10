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"أمير تبوك" يرعى جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ36.. الثلاثاء المقبل
سيكرم المتميزين بمجالات الخدمة المجتمعية والإبداع والابتكار والتفوق
يرعى الأميرُ فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، الثلاثاء المقبل، حفلَ جائزة التفوق العلمي والتميُّز في عامها الـ36.
وسيكرم أمير تبوك المتميزين في مجالات الجائزة المختلفة التي تشمل: جائزة التميز في الخدمة المجتمعية، والإبداع والابتكار، بالإضافة إلى جائزة التفوق العلمي.
وأوضح رئيس جامعة تبوك رئيس اللجنة العليا للجائزة، الدكتور عبد الله بن مفرح الذيابي، أن جائزة الأمير فهد بن سلطان للتفوق العلمي والتميز تحظى برعاية ودعم مادي ومعنوي من أمير المنطقة منذ انطلاق مسيرتها الممتدة لأكثر من 36 عامًا، حتى أصبحت واجهةً حضاريةً وثقافيةً مميزة لمنطقة تبوك، وحافزًا للتنافس بين الطلاب والطالبات في جميع مراحل التعليم العام والجامعي، ومجالًا للتميز بين الأفراد والمؤسسات.