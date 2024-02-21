"تراحم الطائف" تحتفل مع مستفيديها بـ"يوم التأسيس"

احتفلت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم بمحافظة الطائف مع مستفيديها بيوم التأسيس "من بدينا والفزعة والفخر منا وفينا"، داخل مقر اللجنة.
وأوضح المدير التنفيذي للجنة، عيسى بن أحمد عسوان، أن يوم التأسيس من الأيام المهمة التي تستعد لها اللجنة، وهو ذكرى وطنية وفخر للمملكة العربية السعودية؛ يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون، نسأل الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والعز والرخاء.
وتخلل الحفل هدايا ومسابقات، وأكلات شعبية، وفقرة أجمل قصيدة، وحضرته العديد من الأسر المستفيدة، وبمشاركة عدة جهات.