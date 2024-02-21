"تراحم الطائف" تحتفل مع مستفيديها بـ"يوم التأسيس"

وأوضح المدير التنفيذي للجنة، عيسى بن أحمد عسوان، أن يوم التأسيس من الأيام المهمة التي تستعد لها اللجنة، وهو ذكرى وطنية وفخر للمملكة العربية السعودية؛ يستحضر من خلالها الأحفاد تضحيات الآباء والأجداد، وما كابدوه من تحديات في سبيل بناء وطن يمتد تاريخه لأكثر من ثلاثة قرون، نسأل الله أن يديم على هذه البلاد الأمن والعز والرخاء.