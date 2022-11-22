توقيع اتفاقية بين "الموارد البشرية" بالرياض ونادي الإعاقة لتدريب ورعاية موهوبي التأهيل المهني

وصرح "الحربي" بأن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية وتعزيز العلاقات التكاملية مع مختلف الجهات في كل القطاعات لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ودعم الخطط التنموية الشاملة والمستدامة ضمن مستهدفات رؤية 2030.