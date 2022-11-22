توقيع اتفاقية بين "الموارد البشرية" بالرياض ونادي الإعاقة لتدريب ورعاية موهوبي التأهيل المهني

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبدالله الحربي صباح اليوم الثلاثاء مذكرة اتفاقية مع الرئيس التنفيذي لنادي ذوي الإعاقة بالرياض عبدالرحمن بن محمد الشعيلان للتعاون بين الجانبين في مجال التدريب والتأهيل الرياضي.
وتشتمل بنود الاتفاقية على أن يتولى نادي ذوي الإعاقة مهام تأهيل وتدريب الفئة التابعة لمركز التأهيل المهني للذكور بالرياض ورعاية الموهوبين منهم بعد تجهيز الصالة الرياضية بحسب نوع الإعاقة لدى المتدربين ووفق آلية عمل محددة بإشراف فريق متكامل من الجهتين للمتابعة ورفع التقارير الدورية.
وصرح "الحربي" بأن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض التي تهدف إلى توسيع مجالات التعاون وبناء الشراكات الإستراتيجية وتعزيز العلاقات التكاملية مع مختلف الجهات في كل القطاعات لرفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين ودعم الخطط التنموية الشاملة والمستدامة ضمن مستهدفات رؤية 2030.