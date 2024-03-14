الطائف.. "الامتثال" تكثف جهودها لتعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية

كثفت الإدارة العامة للامتثال جهودها المستمرة في تعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية في الطائف والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والأنظمة البلدية.
وقد قام مراقبو الإدارة بتنفيذ أكثر من 600 جولة رقابية خلال الشهر الحالي، شملت محال بيع المواد الغذائية، ومحال بيع الفواكه والخضار، والمطاعم والمطابخ، وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالمستهلك.
وخلال هذه الجولات الرقابية، تم رصد مخالفات صحية تتعلق بسوء النظافة، وتدني مستوى الحفظ والتخزين للمواد الغذائية، وانتهاء الشهادات الصحية للعاملين، وتأتي هذه الجهود الرقابية ضمن الخطة الشاملة لتعزيز الامتثال للأنظمة البلدية والحد من مخالفات الاشتراطات الصحية.
وأشارت الأمانة إلى أن البرنامج الرقابي الشامل يتضمن عدة مراحل، تبدأ بالتوعية والتثقيف حول الاشتراطات الصحية، والانتقال إلى مرحلة الإنذار لأصحاب المنشآت المخالفة، وفي حالة عدم التزامهم، يتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.
تعكس هذه الجهود حرص أمانة الطائف على تعزيز الصحة العامة وسلامة المستهلكين، وتهدف من خلال الجولات الرقابية إلى خلق بيئة صحية وآمنة للجميع.
ويعمل المراقبون البلديون جاهدين على تكثيف الجولات الرقابية على المرافق التجارية والغذائية، وذلك من خلال زيادة الوعي وتوفير التوجيه والمتابعة الدورية، وتسعى الأمانة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للأهالي، وحث المنشآت على الالتزام بالمعايير الصحية والبلدية المطلوبة، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين لضمان سلامة الجميع وتحقيق الامتثال الكامل للأنظمة الصحية والبلدية.