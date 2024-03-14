الطائف.. "الامتثال" تكثف جهودها لتعزيز الرقابة البلدية على المرافق التجارية والغذائية

وأشارت الأمانة إلى أن البرنامج الرقابي الشامل يتضمن عدة مراحل، تبدأ بالتوعية والتثقيف حول الاشتراطات الصحية، والانتقال إلى مرحلة الإنذار لأصحاب المنشآت المخالفة، وفي حالة عدم التزامهم، يتم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم.