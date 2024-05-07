تدشين خدمة الأشعة المقطعية بالصبغة بمستشفى خليص العام

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن خدمة الأشعة المقطعية بالصبغة تعتمد على استخدام الصبغة لتحسين جودة الصورة الناتجة من الأشعة المقطعية، وتتيح هذه التقنية رؤية الأوعية الدموية والأنسجة بوضوح أكبر؛ مما يساعد في تشخيص الأمراض المختلفة بدقة وسرعة.