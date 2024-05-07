تدشين خدمة الأشعة المقطعية بالصبغة بمستشفى خليص العام

دشن مستشفى خليص العام عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، خدمة الأشعة المقطعية بالصبغة، وتعتبر هذه الخدمة إضافة هامة للمستشفى؛ حيث تُمَكن الأطباء من إجراء فحوصات أكثر دقة وتشخيص أمراض وإصابات الأعضاء الداخلية.
وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي، أن خدمة الأشعة المقطعية بالصبغة تعتمد على استخدام الصبغة لتحسين جودة الصورة الناتجة من الأشعة المقطعية، وتتيح هذه التقنية رؤية الأوعية الدموية والأنسجة بوضوح أكبر؛ مما يساعد في تشخيص الأمراض المختلفة بدقة وسرعة.
وأضاف: نعمل في مستشفى خليص على تطوير وتحسين بيئة العمل، وتوفير خدمة متميزة للمرضى، والتي نهدف من خلالها إلى توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة والتأكد من تلبية احتياجات المرضى بأعلى مستويات الجودة.
وأكد التجمع الصحي، أن هذه الخدمة متاحة لسكان محافظة خليص وطريق المدينة مكة، وتأتي استجابةً لاحتياجات المعتمرين والحجاج الذين يزورون المنطقة.
الجدير بالذكر أن استخدام خدمة الأشعة المقطعية بالصبغة، تُمَكن من تحسين قدرة المستشفى على تشخيص الحالات المعقدة، وتوفير خدمة رعاية عالية الجودة للمرضى والتي تأتي ضمن خطط وبرامج التحول الصحي.