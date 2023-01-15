مكة.. 58 ألف أسرة استفادت من خدمات جمعية المودة في 2022م

قدّمت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة، خدماتها لإجمالي 58,760 أسرة للعام 2022م، وبلغ إجمالي عدد الخدمات 201745 ألف خدمة، وبلغت نسبة متوسط أدائها العام 96%، ومتوسط الأداء الاجتماعي 95%، كما بلغت نسبة أداء الجمعية المؤسسي 98%، كما بلغت نسبة أدائها المالي 92%؛ شكلت نسبة الرجال 33% من إجمالي عدد المستفيدين، وبلغت نسبة النساء 24%، كما يشكل الأطفال نسبة 12% من إجمالي عدد المستفيدين، وبلغت نسبة الشباب 21%، كما بلغت نسبة كبار السن 10%.
وأشار المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي، إلى أن من أبرز النتائج التي حقّقتها الجمعية خلال العام 2022م زيادة نسبة المهارات الاسرية لدى أكثر من 18 ألف ومتدربة من خلال التدريب والتخطيط الأسري، والتربية الوالدية بنسبة 89%. فيما بلغت نسبة الأطفال والسيدات الذين تمت حمايتهم من خلال مركز الحماية الأسرية 95%، وبلغت نسبة الأطفال الذين تم علاجهم من اضطرابات الطفولة 53% من خلال عيادة قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة. ومن خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة قامت الجمعية بتمكين 50% اقتصاديًّا خلال العام 2022م من خلال التدريب الحرفي والمهني والمشاريع المتناهية الصغر. كما قامت الجمعية بتأهيل 2488 ممارسًا ومختصًّا من خلال مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين.
وأضاف آل رضي أن الجمعية نجحت في تحويل 9% من إجمالي زيارات الأسر المنفصلة في مركز شمل إلى الزيارة بالتراضي من المنزل. كما تمكّنت الجمعية من حلّ مشكلات 55% من الأسر قبل وصولها للمحاكم من خلال تقديم جلسات الصلح التي يقدمها مركز المودة للإرشاد الأسري وفضّ النزاعات. وأشار آل رضي إلى أنه قد بلغت نسبة الرضا عند المستفيدين خلال العام 2022م 88%. كما بلغ عدد المستفيدين من الحملات والمواد التوعوية التي يقدمها مركز إدراك للإنتاج الإعلامي التوعوي والقيمي أكثر من 9 ملايين مستفيد.
وأشار إلى أنه من خلال محفظة المنافسات والاستثمار الاجتماعي تم تأهيل 24 جمعية لتقديم المنافسات الحكومية، وتم العمل على 6 مشاريع منافسات خلال العام 2022، كما تم إطلاق مشروع استثماري اجتماعي خلال العام، وبلغ إجمالي قيمة المنافسات الحكومية 19 مليون ريال؛ حيث بلغت نسبة العائد من الاستثمار الاجتماعي إلى إجمالي الإيرادات 5%، وتم تأهيل أكثر من 250 استشاريًّا.
وأكًد آل رضي أن محفظة الاستدامة المؤسسية والمالية حقّقت نسبة استجابة لاحتياجات المستفيدين 88%، كما تمكّنت من معالجة شكاوى المستفيدين الواردة إلى الجمعية خلال العام 2022م بنسبة 100%. وحصدت الجمعية 98% في درجة تقييم معايير حوكمة الجمعيات الأهلية. وتمكّنت الجمعية عدد الشراكات الاستراتيجية 24 شراكة، وبلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة 93%, كما قدمت الجمعية خدمات النقل المعرفي وتبادل الزيارات مع 17 جهة أسرية للاستفادة من تجربة الجمعية.
ونوّه المدير العام لجمعية المودة إلى أن الجمعية تمكّنت خلال العام 2022 من خفض نسبة المصروفات العمومية والإدارية للجمعية إلى 7%، مقارنة بالعام 2021م؛ حيث كانت تبلغ 8%. وبلغت نسبة الإنفاق على البرامج والأنشطة 93%، وبلغت نسبة العائد الاقتصادي من التطوع إلى إجمالي الإيرادات 2%، وبلغت نسبة العائد من الاستثمار الاجتماعي إلى إجمالي الإيرادات 5%.