مكة.. 58 ألف أسرة استفادت من خدمات جمعية المودة في 2022م

وأشار المدير العام لجمعية المودة محمد آل رضي، إلى أن من أبرز النتائج التي حقّقتها الجمعية خلال العام 2022م زيادة نسبة المهارات الاسرية لدى أكثر من 18 ألف ومتدربة من خلال التدريب والتخطيط الأسري، والتربية الوالدية بنسبة 89%. فيما بلغت نسبة الأطفال والسيدات الذين تمت حمايتهم من خلال مركز الحماية الأسرية 95%، وبلغت نسبة الأطفال الذين تم علاجهم من اضطرابات الطفولة 53% من خلال عيادة قرة عين لعلاج اضطرابات الطفولة. ومن خلال أكاديمية الحياة لتمكين المرأة قامت الجمعية بتمكين 50% اقتصاديًّا خلال العام 2022م من خلال التدريب الحرفي والمهني والمشاريع المتناهية الصغر. كما قامت الجمعية بتأهيل 2488 ممارسًا ومختصًّا من خلال مركز كفاءة للتطوير المهني للممارسين المختصين.