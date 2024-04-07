جمعية مكافحة السرطان تقيم فعالية "منا وفينا" الرمضانية لدعم المرضى

نفَّذت الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان السبت الماضي فعالية "منا وفينا"، وذلك ضمن جهودها المستمرة في دعم ومساندة المرضى وذويهم خلال رحلة العلاج.
وتضمَّن البرنامج مجموعة من الأنشطة الملهمة والمثيرة، التي تهدف إلى تعزيز الدعم النفسي والمعنوي للمرضى؛ إذ تخللتها جلسة حوارية تثقيفية حول الأمل، قدمها أخصائي اجتماعي بمشاركة مجموعة من المتعافين والمتخصصين في المجال الصحي.
وشملت الفعالية أنشطة أخرى، مثل ركن التصوير، والفنون التشكيلية والخط العربي، إضافة إلى المسابقات الحركية التي أسعدت المرضى وذويهم.
ويوضح هذا الحدث مدى التزام الجمعية بتقديم أشكال الدعم كافة لمرضى السرطان وذويهم؛ لينعكس عليهم، ويسهم في تسريع الخطة العلاجية ونجاحها -بإذن الله-.
يُذكر أن الجمعية السعودية الخيرية لمكافحة السرطان مكَّنت أفراد المجتمع من المساهمة في تيسير رحلة علاج مرضى السرطان، ومساندتهم، من خلال موقع جمع التبرعات الإلكتروني : https://store.saudicancer.sa