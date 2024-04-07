جمعية مكافحة السرطان تقيم فعالية "منا وفينا" الرمضانية لدعم المرضى

وتضمَّن البرنامج مجموعة من الأنشطة الملهمة والمثيرة، التي تهدف إلى تعزيز الدعم النفسي والمعنوي للمرضى؛ إذ تخللتها جلسة حوارية تثقيفية حول الأمل، قدمها أخصائي اجتماعي بمشاركة مجموعة من المتعافين والمتخصصين في المجال الصحي.