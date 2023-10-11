"وقاء مكة": نجاح مكافحة الجراد الصحراوي في 41 موقعًا بالليث والقنفذة

كشف فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة، عن تمكّن فِرَق الصحة النباتية -ممثلةً في وحدة المركز بمحافظة القنفذة- من مكافحة الجراد الصحراوي خلال الأيام الماضية بمساحات بلغت 690 هكتارًا في 41 موقعًا بمحافظتي الليث والقنفذة.
وأوضح المدير العام لفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن فِرَق المكافحة الميدانية المكونة من 18 فرقة أسهمت في مكافحة الجراد الصحراوي بطوره الثالث حتى الخامس بضواحي محافظتي الليث والقنفذة فيما استكشفت الفرق، الجراد الصحراوي في 364 موقعًا بمساحة إجمالية بلغت 65064 هكتارًا.
وتبذل فِرَق الصحة النباتية بمساندة الإدارة العامة لمكافحة الجراد الصحراوي بالمركز، جهودها في عمليات الاستكشاف والمكافحة؛ حيث تواصل أعمالها حاليًا في شمال الشاقة الشمالية بالليث، وخبت ريعان شمال شرق محافظة القنفذة؛ بهدف الحد من خطر هذه الآفة وانتشارها.
ودعا "الصاعدي" إلى الإبلاغ الفوري عند رؤية أي تجمعات للجراد عن طريق نظام البلاغات الموحد "بلغ" داعيًا أصحاب المناحل والمواشي لأهمية أخذ الحيطة والحذر بالابتعاد عن أماكن وجود الجراد.