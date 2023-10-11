"وقاء مكة": نجاح مكافحة الجراد الصحراوي في 41 موقعًا بالليث والقنفذة

وأوضح المدير العام لفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب بن عبدالغني الصاعدي، أن فِرَق المكافحة الميدانية المكونة من 18 فرقة أسهمت في مكافحة الجراد الصحراوي بطوره الثالث حتى الخامس بضواحي محافظتي الليث والقنفذة فيما استكشفت الفرق، الجراد الصحراوي في 364 موقعًا بمساحة إجمالية بلغت 65064 هكتارًا.