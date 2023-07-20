الخميس المقبل.. "محافظ الجموم" يرعى انطلاق مهرجان التمور والعسل

من جانبه، أوضح مدير مكتب الوزارة بالجموم المهندس رشاد الزهراني أن من مهام مكتب الوزارة بالمهرجان هو التأكد من سلامة التمور وخلوّها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.