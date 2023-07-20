الخميس المقبل.. "محافظ الجموم" يرعى انطلاق مهرجان التمور والعسل

يرعى محافظ الجموم هاني بن محمود أبوالعلا، الخميس المقبل، انطلاق مهرجان التمور والعسل بالمحافظة، والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد بن عبدالله الخليف أن مثل تلك المهرجانات تعتبر منصة مهمة للمزارعين، حيث تدعم الفرص للمستثمرين وللمستهلكين، وتساهم في زيادة حجم المبيعات، والتسويق للأنواع الجيدة وذات الجودة العالية من التمور والعسل التي يرتجيها المستهلك وتناسب ذائقته.
من جانبه، أوضح مدير مكتب الوزارة بالجموم المهندس رشاد الزهراني أن من مهام مكتب الوزارة بالمهرجان هو التأكد من سلامة التمور وخلوّها من المبيدات وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وفقًا للمواصفات القياسية السعودية ومدونة الغذاء؛ حفاظًا على صحة المستهلكين.