"ابن دليلة": الموارد البشرية شريك رئيس لنجاح المنظمات الحديثة وتعزيز استدامتها

طالب نائب الأمين العام في جمعية عناية الصحية مشاري محمد بن دليلة بضرورة إعادة النظر في مفهوم الموارد البشرية، مؤكداً أنها تلعب دورًا محوريًا في نجاح واستدامة المنظمات الحديثة.
وأوضح أن الشريعة الإسلامية حثت على أهمية التواصل الجيد بين الناس؛ لتحقيق عمارة الأرض وخدمة البشرية، وهو ما يتماشى مع تطور مفهوم الموارد البشرية في العصر الحالي.
وأشار "ابن دليلة" إلى أن الذكاء في التعامل مع البشر يعتمد على فهم عميق لخصائصهم النفسية والاجتماعية، وأن نجاح الأفراد في كسب القلوب وبناء علاقات مثمرة يتطلب مهارات عاطفية متقدمة، وأضاف أن التحول من حياة العبودية إلى عصر الأتمتة أتاح للعاملين فرصة الإبداع والابتكار، مما أسهم في رفع مستوى الإنتاجية.
ولفت إلى أن مفهوم الموارد البشرية لا يقتصر على معالجة الرواتب والوظائف الإدارية، بل يمتد ليشمل تخطيط القوى العاملة، واستقطاب وتطوير المواهب، وصناعة بيئة عمل إيجابية، وأكد أن إدارة الموارد البشرية عنصر أساسي في كل منظمة، حيث تتولى مسؤوليات تشمل استقطاب الكفاءات وتطويرها، والتخطيط للتعاقب الوظيفي، وتحليل البيانات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
وأشار "ابن دليلة" إلى أن التعليم والتدريب يمثلان جزءًا من تطوير الموارد البشرية، حيث أثبتت الدراسات أن الممارسة والتجربة هي الأكثر فائدة من التدريب التقليدي، وبيّن أن استثمار الموارد البشرية يعد مفتاحًا لنجاح المنظمات، إذ تسهم في تحسين الأداء وتعزيز الولاء والانتماء، مما ينعكس بشكل إيجابي على النتائج العامة.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي منظمة يعتمد بشكل كبير على فهم عميق لمفهوم الموارد البشرية وتطبيق ممارسات مميزة، مع تخصيص الموارد المالية اللازمة لدعم هذا الجانب الحيوي.