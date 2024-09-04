"ابن دليلة": الموارد البشرية شريك رئيس لنجاح المنظمات الحديثة وتعزيز استدامتها

ولفت إلى أن مفهوم الموارد البشرية لا يقتصر على معالجة الرواتب والوظائف الإدارية، بل يمتد ليشمل تخطيط القوى العاملة، واستقطاب وتطوير المواهب، وصناعة بيئة عمل إيجابية، وأكد أن إدارة الموارد البشرية عنصر أساسي في كل منظمة، حيث تتولى مسؤوليات تشمل استقطاب الكفاءات وتطويرها، والتخطيط للتعاقب الوظيفي، وتحليل البيانات واتخاذ القرارات الاستراتيجية.