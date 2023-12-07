جمعية "مُعين" تقيم حفلها الختامي وتبرز شراكاتها المجتمعية والمشاريع وبالبرامج النوعية

أقيم الحفل الختامي السنوي لبرامج ومشاريع جمعية "مُعين" الخيرية لتأهيل الأحداث والمُعرَّضين للانحراف، يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2023 في دار الملاحظة الاجتماعية بالرياض، برعاية وكيل الوزارة القائم بأعمال قطاع التنمية المهندس سلطان الجريس، وبحضور المدير التنفيذي لبرنامج سخاء المهندس عبدالله بن أمان العسيري، والشيخ عبدالرحمن الجميح الأمين العام لأوقاف محمد بن عبدالله الجميح، والشيخ ماجد بن عشق الجيطاء، وفهد المبرز مدير المشاريع بمؤسسة عبدالله الراجحي الخيرية، وعمر التويجري المدير التنفيذي لأوقاف فهد العويضه الخيرية، وعدد من المؤسسات المانحة والداعمة لمشاريع الجمعية.