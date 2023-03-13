"الشريف" يشهد احتفال "تعليم الطائف" بيوم العلم السعودي

شهد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف د . فهد بن ماجد الشريف برنامج احتفاء تعليم الطائف بيوم العلم (منصة العلم السعودي)، وذلك بحضور المساعدين للشؤون التعليمية والشؤون المدرسية وعددٍ من القيادات التعليمية.
وكان برنامج الاحتفال قد بدأ بعرض لطلبة النشاط الكشفي والذي نظمته إدارة النشاط الطلابي بنين في فناء الإدارة بحي الفيصلية، تضمن استعراض دخول الطلبة بالعلم السعودي، والمشاركة الفعّالة في الخطابة المتوشحة بالولاء والانتماء للقيادة والوطن، حيث تم الإذن للطلبة برفع سارية العلم السعودي في قلب الفناء، احتفاءً بهذه المناسبة الغالية على الوطن والمواطنين، فيما اطلع المدير العام للتعليم على عرض مرئي عن العلم السعودي ومكانته وتاريخه.
ودشن "الشريف "المعرض الفني المصاحب ليوم العلم السعودي بتنظيم من إدارة الإشراف التربوي (بنين) قسم النشاط الفني، حيث ضم في جنباته لوحات فنية أبدع في رسمها الطلبة في عددٍ من الفنون، بالإضافة إلى استعراض الأعمال الفنية ودمجها مع اللغة العربية في لوحات عديدة تحكي عن هوية المملكة العربية السعودية وتاريخها وأيضًا تاريخ تطور العلم حتى الوقت الحالي.
وشدد مدير "تعليم الطائف "على أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية الغالية على الشعب السعودي العظيم، لكون العلم السعودي ظلت رايته خفاقة على مدى عدة عقود، وذلك بفضل من الله ثم بحكمة وقيادة الملوك منذ تأسيس المملكة حتى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله-، مشيرًا إلى أن الوطن عمادة وقوة نهضته في أبنائه وبناته في مواصلة النماء الوطني تحت راية التوحيد، لنحقق معًا الرؤية الطموحة في المجد عبر كل زمان ومكان.