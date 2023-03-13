"الشريف" يشهد احتفال "تعليم الطائف" بيوم العلم السعودي

وشدد مدير "تعليم الطائف "على أهمية تفعيل هذه المناسبة الوطنية الغالية على الشعب السعودي العظيم، لكون العلم السعودي ظلت رايته خفاقة على مدى عدة عقود، وذلك بفضل من الله ثم بحكمة وقيادة الملوك منذ تأسيس المملكة حتى العهد الحالي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان - حفظه الله-، مشيرًا إلى أن الوطن عمادة وقوة نهضته في أبنائه وبناته في مواصلة النماء الوطني تحت راية التوحيد، لنحقق معًا الرؤية الطموحة في المجد عبر كل زمان ومكان.