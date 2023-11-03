"إسلامية نجران" تطلق سلسلة من المحاضرات المجتمعية اعتباراً من الغد

وتفصيلاً، تبدأ السلسلة بمحاضرة عن "جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين"، يقدمها الشيخ أحمد بن هادي الوايلي بعد صلاة المغرب في جامع عروة بن مسعود، بالإضافة إلى محاضرتين يوم الاثنين القادم، بعد صلاة المغرب عن "الخوارج الجدد"، يلقيها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي في جامع عبدالرحمن بن عوف، وكذلك محاضرة عن "الأصول التي خالفت فيها جماعة الإخوان أهل السنة"، يقدمها الشيخ بشير بن عبده درموح في جامع عليان العمر.