"إسلامية نجران" تطلق سلسلة من المحاضرات المجتمعية اعتباراً من الغد

تنفذ وحدة التوعية العلمية والفكرية بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران، سلسلة من المحاضرات المنهجية والفكرية والتي تنطلق غداً السبت الموافق 20 / 4/ 1445هـ.
وتفصيلاً، تبدأ السلسلة بمحاضرة عن "جهود المملكة في خدمة الإسلام والمسلمين"، يقدمها الشيخ أحمد بن هادي الوايلي بعد صلاة المغرب في جامع عروة بن مسعود، بالإضافة إلى محاضرتين يوم الاثنين القادم، بعد صلاة المغرب عن "الخوارج الجدد"، يلقيها الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي في جامع عبدالرحمن بن عوف، وكذلك محاضرة عن "الأصول التي خالفت فيها جماعة الإخوان أهل السنة"، يقدمها الشيخ بشير بن عبده درموح في جامع عليان العمر.
ويأتي هذا المنشط استمراراً لدور الوزارة في توعية المجتمع وتثقيفهم بأمور دينهم، وإبراز جهود المملكة ممثلة في القيادة الرشيدة- حفظها الله - في الاهتمام بالإسلام والذي بُني عليه نهج المملكة ودورها في التحذير من الأفكار الهدامة التي تتبناها الفئات الضالة.