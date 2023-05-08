مدير عام موارد تبوك يلتقي "فريق التغيير" بالمنطقة

التقى مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتبوك منيف بن هابس الحربي، صباح اليوم الاثنين، بفريق التغيير التابع لفرع الوزارة بالمنطقة.
ويهدف الفريق إلى نشر الوعي والثقافة والتشجيع على المشاركة في رحلة التحول والتغيير بالوزارة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأسهمت جهود الفريق في إنجاح الملتقى الذي عُقِد سابقًا من وكالة الموارد البشرية بالوزارة لمنسوبي فرع تبوك.
وفي ختام اللقاء، سلّم "الحربي" أعضاء الفريق شهادات شكر، تم منحها لهم من وكيل الوزارة للموارد البشرية محمد عبدالله المغلوث؛ لجهودهم المميزة والمساهمة الفاعلة في ملتقى الموارد بمنطقة تبوك.