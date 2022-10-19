جمعية "إنسان" تدشن مكتب اللجنة العمالية بالمملكة

صدر قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بانضمام الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض "إنسان" إلى عضوية مجلس إدارة اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، ممثلة في رئيس اللجنة العمالية بالجمعية مخلد بن حمد الحربي.
وبهذه المناسبة دشّنت الجمعية مكتب اللجنة العمالية في الإدارة العامة، بمشاركة قيادات من اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة، والمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، والرئيس التنفيذي لمجلس الجمعيات الأهلية، وأمين عام المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات الأيتام.
وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية لمدير عام الجمعية محمد بن سعد المحارب، رحّب فيها بالحضور لمشاركتهم في بحث سبل التعاون والاستفادة من تجربة "إنسان" في تأسيس أول لجان عمالية بالقطاع غير الربحي، وتشريفهم تدشين مكتب اللجنة العمالية بالجمعية.
وقال "المحارب": إن "جمعية إنسان لرعاية الأيتام، حظيت باهتمام القيادة الرشيدة منذ نشأتها الأولى قبل أكثر من 20 عامًا؛ حيث أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله ورعاه"، وأيدها وتعهدها برعايته، ثم تابع مسيرتها رجال مخلصون، إلى أن تولى رئاسة مجلس إدارتها الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز "أمير منطقة الرياض" الذي ساهم بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره؛ حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية نمو ونجاح الجمعية، وبمتابعة شخصية من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، الذي يتولّى الإشراف العام ومتابعة أعمال الجمعية عن قرب.
وأشار إلى أهمية التكامل والتنسيق بين مختلف القطاعات "الحكومي –الخاص – غير الربحي" لتفعيل دور اللجان العمالية وتحقيق أهدافها.
كما رفع شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على هذه الثقة التي حظيت بها الجمعية، ممثلة في اللجنة العمالية، وتوجه بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة الوطنية للجان العمالية بالمملكة؛ لجهودهم المتميزة وحرصهم على خدمة العاملين بالمملكة، وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وتطوير برامج التدريب المهني والإداري ونشر الوعي والثقافة العمالية.
تلا ذلك عرض مرئي عن جمعية "إنسان" يحاكي مسيرتها التنموية، وأبرز الخدمات التي تقدمها لمستفيديها ومنسوبيها، ثم عرض آخر عن اللجنة العمالية ومهامها وأهدافها وأبرز منجزاتها ومبادراتها للقطاع غير الربحي.
كما استعرض أمين عام اللجنة الوطنية فواز المطيري، دور اللجنة الإشرافي والتنظيمي على اللجان العمالية، وقدم شكره وتقديره على حفاوة الاستقبال وتنظيم الاجتماع لبحث سبل التعاون والشراكات لخدمة القطاع غير الربحي، وشارك الحضور بتقديم المقترحات التطويرية والدعم الممكن بما يخدم تنمية القطاع.
وفي نهاية اللقاء شارك الضيوف في مراسم تدشين مكتب اللجنة العمالية بالجمعية؛ حيث سيكون له دور هام في إعداد استراتيجية للجنة والمشاريع والمبادرات التي ستساهم بمشيئة الله في ريادة وتميز الجمعية كإحدى أفضل بيئات العمل الجاذبة بما يتوافق مع رؤية 2030.