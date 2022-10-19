جمعية "إنسان" تدشن مكتب اللجنة العمالية بالمملكة

وقال "المحارب": إن "جمعية إنسان لرعاية الأيتام، حظيت باهتمام القيادة الرشيدة منذ نشأتها الأولى قبل أكثر من 20 عامًا؛ حيث أسسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله ورعاه"، وأيدها وتعهدها برعايته، ثم تابع مسيرتها رجال مخلصون، إلى أن تولى رئاسة مجلس إدارتها الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز "أمير منطقة الرياض" الذي ساهم بدعمه المادي والمعنوي وتشجيعه وحضوره؛ حيث كان لتوجيهاته السديدة الأثر فيما تحقق من استمرارية نمو ونجاح الجمعية، وبمتابعة شخصية من الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، الذي يتولّى الإشراف العام ومتابعة أعمال الجمعية عن قرب.