"تعليم جازان" ترفع رصيدها إلى 196 وسامًا في برنامج "جلوب" البيئي العالمي

وبينت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أن هذا الاستحقاق جاء بعد أن حققت المتوسطة الثانية للبنات في أبو عريش 91 وسامًا، وثانوية اللقية - بنات 35 وسامًا، ومجمع الخوبة التعليمي - بنين 18 وسامًا، ومتوسطة فرسان - بنات 22 وسامًا، وثانوية الأحد - بنين 9 أوسمة، والثانوية الثانية بجازان - بنات 8 أوسمة، ومتوسطة وثانوية المعبوج 7 أوسمة، وثانوية القرعاوي - بنين 6 أوسمة.