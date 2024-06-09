مدير تعليم الطائف يفتتح فعالية "فرحة نجاح" للطلاب بمشاركة أولياء الأمور

وفي التفاصيل، كرم الدكتور الغامدي الطلبة، وشاركهم فرحة النجاح، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية فرصة رائعة لتكريم وتشجيع الطلاب والطالبات على إنجازاتهم، والاحتفاء بتقدمهم، وتحقيق أهدافهم، وكذلك تكريم أسرهم على تكاملهم مع المدارس.