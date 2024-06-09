مدير تعليم الطائف يفتتح فعالية "فرحة نجاح" للطلاب بمشاركة أولياء الأمور

شهد المدير العام للتعليم في الطائف، الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، فعالية فرحة نجاح، التي ينظمها قسم الاتصال المؤسسي برعاية مدارس صفوة الطليعة الأهلية؛ للاحتفاء بنجاح الطلاب والطالبات، وذلك بسوق تيرا مول بمشاركة شركاء النجاح (أولياء الأمور).
وفي التفاصيل، كرم الدكتور الغامدي الطلبة، وشاركهم فرحة النجاح، مؤكدًا أن هذه الاحتفالية فرصة رائعة لتكريم وتشجيع الطلاب والطالبات على إنجازاتهم، والاحتفاء بتقدمهم، وتحقيق أهدافهم، وكذلك تكريم أسرهم على تكاملهم مع المدارس.
وشهدت احتفالية فعالية فرحة نجاح تنفيذ العديد من الفقرات المتنوعة والهادفة إلى إشراك المجتمع المحلي والأسر في الفرحة بنجاح أبنائهم الطلاب والطالبات، وتكريمهم، وتقديم الشهادات والجوائز لهم.
وأكد "الغامدي" أن فعالية فرحة نجاح تهدف لتعزيز الثقة بالنفس، وتقدير الإنجازات وجهود الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.. مقدمًا التهنئة للطلاب والطالبات الناجحين، والشكر لأولياء أمورهم، معتبرًا دورهم في متابعة أبنائهم من أهم أسباب النجاح.. كما أشار إلى أنهم بناة المستقبل.