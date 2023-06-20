جامعة الملك خالد تُطلق برنامج "اكتشف وتعلّم"

دشّن رئيسُ جامعة الملك خالد الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، اليوم الثلاثاء؛ برنامجَ "اكتشف وتعلم"، الأول من نوعه في الجامعات السعودية لتقديم برامج تعليمية وتدريبية وترفيهية متكاملة يعيش من خلالها الطالب تجربة ثرية ومختلفة للحياة الجامعية.
وأكّد "السلمي"، خلال التدشين، الدور الريادي للجامعة في دعم التوجهات الوطنية، واستراتيجية منطقة عسير.
وأوضح أن ذلك من خلال إتاحة الفرصة لزوار المنطقة للاستفادة من وجودهم بها خلال فترة الصيف، باستحداث بيئة تعليمية تجمع التعليم والتدريب والترفيه.
وقال "السلمي": إن هذا البرنامج يأتي ضمن توجهات الجامعة في استراتيجيتها 2030، التي جرى إطلاقها مؤخرًا؛ حيث تسعى الجامعة لتكون مركز جذب للدراسة والفعاليات والاستثمار المبني على الممكّنات والمحقّق للإيرادات، ومن هنا تسعى إلى استثمار نقاط القوة في هذا الاتجاه.
من جهته قال وكيل الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي الدكتور عبداللطيف بن إبراهيم الحديثي: إن الجامعة تستهدف استثمار وجودها في بيئة مميزة، وتسعى إلى تسخير إمكانياتها لصناعة برامج تعليمية مبتكرة تعدّ الأولى من نوعها في المملكة.
وأضاف "الحديثي": أن ذلك من خلال برامج صيفية تعليمية ثقافية وتراثية متكاملة، توفر للطالب تجربة فريدة ومميزة؛ حيث تقدم الجامعة مقررات ومواد دراسية منهجية للطلاب الزائرين، ضمن برامج ترفيهية للطلاب والطالبات من الجامعات السعودية والخليجية.
كما توفّر الجامعة برنامجَي الإعداد الوظيفي المهني ودراسة اللغة الإنجليزية، بالشراكة مع إحدى الجهات البارزة في هذا المجال.
ولفت "الحديثي" إلى أن الجامعة تقدم برنامج تأهيل رواد الأعمال، الذي يقدم دورات نوعية لدعم المبدعين ذوي الأفكار الواعدة والمشروعات، لتساعدهم على تحويل الأفكار إلى مشروعات ريادية، بالإضافة إلى احتضان عدد من المعسكرات، والهاكاثونات الصيفية، ومجموعة من البرامج الترفيهية المختلفة، بأنشطة متعددة.
يذكر أن البرنامج تنفّذه وكالة الجامعة للأعمال والاقتصاد المعرفي، وتمّت إتاحة التسجيل فيه حتى 3 يوليو المقبل، ويمكن التسجيل والتواصل عبر البريد الإلكتروني: summerpackage@kku.edu.sa.
كما يمكن الاطلاع على تفاصيل البرنامج من خلال الموقع الإلكتروني