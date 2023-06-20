جامعة الملك خالد تُطلق برنامج "اكتشف وتعلّم"

ولفت "الحديثي" إلى أن الجامعة تقدم برنامج تأهيل رواد الأعمال، الذي يقدم دورات نوعية لدعم المبدعين ذوي الأفكار الواعدة والمشروعات، لتساعدهم على تحويل الأفكار إلى مشروعات ريادية، بالإضافة إلى احتضان عدد من المعسكرات، والهاكاثونات الصيفية، ومجموعة من البرامج الترفيهية المختلفة، بأنشطة متعددة.