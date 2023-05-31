"جامعة شقراء" تنظم ملتقى "يوم المهنة" بمشاركة 29 جهة من القطاعين العام والخاص

وقال رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، خلال كلمته التي ألقاها أثناء الحفل: "نحمد الله عز وجل أن وفقنا في الجامعة بوجود كوكبة من المتميزين من منسوبيها يقودهم الشغف والحب والولاء للجامعة واستشعار حجم الأمانة على أعناقهم، في سبيل العمل على رفعة هذا الوطن وترجمة أهداف رؤيتنا الطموحة 2030 على أرض الواقع".