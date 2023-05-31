"جامعة شقراء" تنظم ملتقى "يوم المهنة" بمشاركة 29 جهة من القطاعين العام والخاص

أطلقت جامعة شقراء، ملتقى "يوم المهنة 2023"، الذي يستمر لمدة يومين، برعاية الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض.
ويهدف الملتقى لاستعراض الفرص الوظيفية والتدريبية المتاحة، والتعرف على ما تقدمه الجامعة من برامج أكاديمية تسعى من خلالها لإعداد كوادر وطنية متميزة تنسجم مع احتياجات سوق العمل.
وقال رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف، خلال كلمته التي ألقاها أثناء الحفل: "نحمد الله عز وجل أن وفقنا في الجامعة بوجود كوكبة من المتميزين من منسوبيها يقودهم الشغف والحب والولاء للجامعة واستشعار حجم الأمانة على أعناقهم، في سبيل العمل على رفعة هذا الوطن وترجمة أهداف رؤيتنا الطموحة 2030 على أرض الواقع".
وكشف الدكتور عبدالعزيز السياري وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، خلال كلمته بهذه المناسبة، أن الجامعة تطلق اليوم فعاليات يوم المهنة الأول، الذي يأتي عقب احتفال الجامعة بتخريج الدفعة 14 من طلابها وطالباتها؛ مما يمثل حجم الدعم السخي من القيادة الرشيدة -حفظها الله- لقطاع التعليم ومؤسساته".
ويشهد الملتقى عقد 8 ورش عمل من إعداد نخبة من الأكاديميين والمدربين في مسار الإعداد الوظيفي ومسار التطوير المهني؛ بهدف إكساب الخريجين المهارات اللازمة للحصول على وظيفة، والعمل على تطوير المهارات التنافسية في بيئة العمل.