أمانة جدة والمجلس السعودي للقادة يناقشان سبل تعزيز التعاون لخدمة المجتمع

عقد مدير الإدارة العامة للمسؤولية المجتمعية بأمانة محافظة جدة، المهندس هتان حمودة اجتماعًا مع رئيس فرع الغربية للمجلس السعودي للقادة التابع لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك" الدكتورة دينا حسن النهدي وعدد من القادة أعضاء المجلس.
وتم خلال الاجتماع عرض منجزات الأمانة خلال الأربعة الأعوام الماضية فيما يخص المسؤولية المجتمعية بمشاركة وتعاون مع القطاع العام والخاص والقطاع الثالث.
وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة بأن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص أمانة جدة على تحسين جودة الحياة لسكان وزوار مدينة جدة وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع بهدف التعاون والمشاركة في العمل على تقديم أفضل الخدمات المجتمعية وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والمجتمعية والتي تنعكس إيجابًا على المجتمع وتسهم في تطويره لتكون محافظة جدة وسكانها نموذجًا حضاريًا متقدمًا في مجال المسؤولية المجتمعية.
من جانبها ثمّنت الدكتورة دينا حسن النهدي الجهود التي تبذلها الأمانة من خلال دورها في تفعيل الأعمال والمساهمات من باب المسؤولية المجتمعية ومشاركة القطاع الخاص والمجتمع بها وترسيخها ضمن مستهدفات رؤية 2030