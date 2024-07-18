أمانة جدة والمجلس السعودي للقادة يناقشان سبل تعزيز التعاون لخدمة المجتمع

وأوضح مدير عام المسؤولية المجتمعية المهندس هتان بن هاشم حمودة بأن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من حرص أمانة جدة على تحسين جودة الحياة لسكان وزوار مدينة جدة وتعزيز دور المسؤولية المجتمعية والمساهمة الفعالة في تنمية المجتمع بهدف التعاون والمشاركة في العمل على تقديم أفضل الخدمات المجتمعية وزيادة الوعي لدى أفراد المجتمع من خلال المشاركة في الأعمال التطوعية والمجتمعية والتي تنعكس إيجابًا على المجتمع وتسهم في تطويره لتكون محافظة جدة وسكانها نموذجًا حضاريًا متقدمًا في مجال المسؤولية المجتمعية.