"الالتزام البيئي" ينجز 50 ألف جولة تفتيش خلال 2023 ويطلق الخطة التشغيلية للعام المقبل

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أمس، خطته التشغيلية للعام الجديد 2024، تحت شعار "لِنكُن"، والتي تتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للبيئة وترتكز على مواصلة الجهود لخلق بيئة مستدامة.
كما استعرض منسوبو المركز خلال حفل الإطلاق أمام وكيل "وزارة البيئة والمياه والزراعة" للبيئة، الدكتور أسامة فقيها وأعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمركز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال العام الماضي، والتي ساهمت في رفع مستوى الوعي البيئي، وتحسين جودة الخدمات المقدمة والمحافظة على مختلف مكونات الأوساط البيئية.
ونفذ المركز خلال العام 2023 عددًا من التمارين التعبوية التي تعد الأكبر من نوعها لحماية البيئة البحرية من خطر الانسكابات الزيتية أو التسربات النفطية لا قدر الله بمشاركة أكثر من 50 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة في مختلف مناطق المملكة.
كما نفذ تنفيذ قرابة الـ50 ألف جولة تفتيشية على المنشآت ذات الأثر البيئي للتأكد من التزامها بالمعايير والاشتراطات التي تضمن سلامة البيئة وتساهم في تحسين جودة الحياة.
وشارك المركز خلال العام الماضي في عدد من أهم المؤتمرات البيئية والمناخية محلياً وإقليمياً ودولياً، بالإضافة إلى توقيع عدد من مذكرات التعاون والتفاهم مع عدد من الهيئات والقطاعات الحكومية والأكاديمية للارتقاء بالمنظومة البيئية ومكوناتها، وتحقيق جوائز مختلفة محلية وإقليمية في جودة الخدمات والتحول الرقمي.
وقد حملت الخطة التشغيلية للعام الجديد شعار "لنكن" لبدء رحلة جديدة من التغيير الإيجابي في مختلف إدارات وأقسام المركز، بالإضافة للعمل على توسيع أنشطته وجهوده ومشاريعه التي تحقق الاستدامة البيئية، من خلال التعاون مع مختلف هيئات تطوير مناطق المملكة، والتوسع في الشراكات مع القطاعات التي تخدم المنظومة البيئية، وأتمتة المزيد من الخدمات وإطلاق حزمة من المشاريع والبرامج البيئية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030.