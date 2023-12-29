"الالتزام البيئي" ينجز 50 ألف جولة تفتيش خلال 2023 ويطلق الخطة التشغيلية للعام المقبل

وقد حملت الخطة التشغيلية للعام الجديد شعار "لنكن" لبدء رحلة جديدة من التغيير الإيجابي في مختلف إدارات وأقسام المركز، بالإضافة للعمل على توسيع أنشطته وجهوده ومشاريعه التي تحقق الاستدامة البيئية، من خلال التعاون مع مختلف هيئات تطوير مناطق المملكة، والتوسع في الشراكات مع القطاعات التي تخدم المنظومة البيئية، وأتمتة المزيد من الخدمات وإطلاق حزمة من المشاريع والبرامج البيئية التي تحقق أهداف التنمية المستدامة المتوافقة مع أهداف رؤية المملكة 2030.