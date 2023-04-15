جامعة الملك خالد تنظم 16 برنامجًا رمضانيًّا بمحايل عسير والمجاردة

من جانبه أوضح رئيس قسم اللغة العربية بكلية العلوم والآداب بمحايل عسير والمشرف على "صالون أجاويد الثقافي" الدكتور زاهر الفيفي، أن الصالون استعرض عبر أمسياته الرمضانية عدة موضوعات شملت "وكان أجود ما يكون في رمضان" و"التربية الأسرية والإعلام" و"التراث تاريخ وحضارة" و"إضاءات بلاغية ولغوية حول آيات قرآنية"، و"مسامرة أدبية ثقافية عن الأدب في محايل عسير" و"الحياة والصحة".