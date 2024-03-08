"عمومية حجاج الداخل" تسند إدارة النقل الترددي بالمشاعر المقدسة للمجلس التنسيقي

ومن جهته، قدم رئيس مجلس إدارة "متحد" الدكتور ساعد الجهني شكره وتقديره لممثلي منشآت خدمة حجاج الداخل الذين حضروا الجمعية العمومية وشاركوا في التصويت، مشيراً إلى أن قرار الجمعية العمومية للمجلس والمتضمن تفويض المجلس بالإشراف على النقل الترددي يأتي لما يملكه المجلس من إمكانيات تقنية وكوادر بشرية ستعمل على تنظيم النقل الترددي لطواف القدوم و الإفاضة والوداع بما يضمن انسيابية الحركة على الطرقات ويساهم في التطبيق الأمثل للخطط المرورية لتيسير أداء الحجاج لفريضتهم.