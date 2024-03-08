"عمومية حجاج الداخل" تسند إدارة النقل الترددي بالمشاعر المقدسة للمجلس التنسيقي

أقرت الجمعية العمومية للمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل "متحد" إسناد مهمة إدارة وتشغيل النقل الترددي في المشاعر المقدسة ومواقف كدي ومواقف الأمير متعب بن عبدالعزيز للمجلس، وذلك خلال موسم حج 1445هـ بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وإمارة منطقة مكة المكرمة، والإدارة العامة للمرور.
وتفصيلاً، جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية الثالث عشر للمجلس المنعقد إلكترونياً بحضور ومشاركة 121 منشأة من منشآت خدمة حجاج الداخل.
ومن جهته، قدم رئيس مجلس إدارة "متحد" الدكتور ساعد الجهني شكره وتقديره لممثلي منشآت خدمة حجاج الداخل الذين حضروا الجمعية العمومية وشاركوا في التصويت، مشيراً إلى أن قرار الجمعية العمومية للمجلس والمتضمن تفويض المجلس بالإشراف على النقل الترددي يأتي لما يملكه المجلس من إمكانيات تقنية وكوادر بشرية ستعمل على تنظيم النقل الترددي لطواف القدوم و الإفاضة والوداع بما يضمن انسيابية الحركة على الطرقات ويساهم في التطبيق الأمثل للخطط المرورية لتيسير أداء الحجاج لفريضتهم.
وأشار "الجهني" إلى أن الجمعية وافقت أيضاً على تولي المجلس مهمة استئجار الحافلات من خارج المملكة وتوفيرها للمنشآت الراغبة بعد موافقة الجهات المختصة مما يسهم في تنظيم عملية الاستئجار وتوفير حافلات ذات مواصفات وإمكانات عالية ستنعكس على تجويد الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن وتساهم في سلاسة التنقل للحجاج بشكل يليق بضيوف الرحمن.
وبين رئيس مجلس إدارة "متحد" أن الجمعية العمومية أيضاً اعتمدت القوائم المالية للسنة المالية من 2022/09/27م حتى 2023/12/31م.
وأعرب الجهني عن شكره وتقديره لوزير الحج والعمرة د.توفيق الربيعة ولنائب الوزير د.عبدالفتاح مشاط ولوكيل الوزارة لشؤون الحج د.عائض الغوينم على ما يجد المجلس وقطاع حجاج الداخل منهم من اهتمام ومتابعة.