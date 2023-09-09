"بشرى" تقدم 30 ألفًا لدعم الأسر المنتجة بمهرجان تمور الأفلاج

قدّمت جمعية "بشرى" النسائية بالأفلاج، 30 ألف ريال، دعمًا للأسر المنتجة بمهرجان التمور بالأفلاج، كما قدّمت جمعية التنمية الأسرية قروضًا حسنة لتلك الأسر.
جاء ذلك خلال زيارة عضو مجلس إدارة جمعية التنمية الأسرية المشرف العام على الجمعية النسائية بالأفلاج "بشرى" إبراهيم الهزاع، اليوم السبت، للفعاليات المصاحبة لمهرجان التمور بالأفلاج.
واطلع "الهزاع"، على خيمة الأسر المنتجة وأصحاب الـ"فود تركات"، واستمع لاحتياجات الأسر ومتطلباتهم، لتوفير عدد من الأجهزة والمعدات التي تضمن استمرار عملهم.
وقال "الهزاع": إن ذلك الدعم ضمن برامج الجمعيتين من خلال رعاية الأسر، والوقوف، وتقديم قرض حسن لكل من يرغب في تطوير العمل التجاري لديه؛ وفق خطط مدروسة، وتقديمها لـ"أسرية" الأفلاج.
إلى ذلك قدّمت جمعية "بشرى"، عربة "فود ترك" جديدة لإحدى البائعات وأدوات ومستلزمات فيما يخص تقديم الوجبات وغيرها من العطور والبخور، دعمًا وتشجيعًا لاستمرار الشباب والفتيات والأسر في العمل التجاري.