"بشرى" تقدم 30 ألفًا لدعم الأسر المنتجة بمهرجان تمور الأفلاج

وقال "الهزاع": إن ذلك الدعم ضمن برامج الجمعيتين من خلال رعاية الأسر، والوقوف، وتقديم قرض حسن لكل من يرغب في تطوير العمل التجاري لديه؛ وفق خطط مدروسة، وتقديمها لـ"أسرية" الأفلاج.