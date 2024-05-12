أمين الطائف يوقّع اتفاقية لأنسنة 5 كم من طريق الهدا السياحي دعماً لأعمال جودة الحياة

وقّع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي اتفاقية لأنسنة جزء من طريق الهدا بطول خمسة كيلو مترات، وذلك مع إحدى الشركات الاستثمارية لدعم الإقبال السياحي على هذا المركز، وتأهيل أجزاء حيوية من هذا الطريق، ضمن مشاريع أنسنة المدينة التي تعزز رفع مستوى جودة الحياة في المحافظة، حيث من المتوقع بدء أعمال المشروع خلال الفترة القادمة بتصميم يتناسق مع أهمية الموقع، ويحقق إيجاد وتأكيد البعد الإنساني في التطور والتنمية العمرانية لشرائح المجتمع كافة، وتحسين الهوية البصرية، ودعم وتشجيع البرامج الثقافية والترويجية والسياحية، وإقامة الساحات العمرانية والمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء.