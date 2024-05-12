أمين الطائف يوقّع اتفاقية لأنسنة 5 كم من طريق الهدا السياحي دعماً لأعمال جودة الحياة

وقّع أمين الطائف المهندس عبدالله بن خميس الزايدي اتفاقية لأنسنة جزء من طريق الهدا بطول خمسة كيلو مترات، وذلك مع إحدى الشركات الاستثمارية لدعم الإقبال السياحي على هذا المركز، وتأهيل أجزاء حيوية من هذا الطريق، ضمن مشاريع أنسنة المدينة التي تعزز رفع مستوى جودة الحياة في المحافظة، حيث من المتوقع بدء أعمال المشروع خلال الفترة القادمة بتصميم يتناسق مع أهمية الموقع، ويحقق إيجاد وتأكيد البعد الإنساني في التطور والتنمية العمرانية لشرائح المجتمع كافة، وتحسين الهوية البصرية، ودعم وتشجيع البرامج الثقافية والترويجية والسياحية، وإقامة الساحات العمرانية والمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء.
ويساهم أنسنة هذا الطريق في الطائف في تسهيل حركة المشاة، وتمكين الأهالي والزوار من الترويح عن أنفسهم في المرافق والملاعب والمقاهي والمنشآت الخدمية التي ستخدم المشروع، وتهيئة طريق الهدا بما يمكنهم من زيارة الأماكن دون الحاجة إلى وسائل المواصلات الحديثة، مع الاكتفاء بالمشي والتنقل بالوسائل الصديقة للبيئة، ومن خلال المسارات المرتبطة بتلك المواقع ضمن مشاريع أنسنة المدن، والاستمتاع بالخدمات المساندة للمشروع.
ويمثل طريق الهدا العام أحد الطرق المحورية والمهمة في المحافظة بشكل خاص ومنطقة مكة المكرمة عموماً ويربط بين الطائف والمواقع السياحية الغربية من المدينة، ويضم سلسلة من أضخم المشاريع الاستثمارية والتطويرية، وبسهم أنسنة أجزاء مهمة من الطريق في تحويله إلى شريان سياحي واقتصادي حيوي، ويلعب دوراً مهما بموقعه الإستراتيجي تعزيز استثمارات أكبر للمشاريع البيئية والسكنية والاقتصادية والسياحية الجاذبة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 للفترة المقبلة.
ويساعد المشروع في تحسين جودة الحياة بطريق الهدا، وتحسين المشهد الحضاري، مع تطبيق معايير الوصول الشامل في المرافق الخدمية وممرات المشاة، وتوفير ساحات ومناطق ترفيهية وممشى ومسطحات خضراء، بالإضافة لإتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وسيكون هناك تطوير للبنية الأساسية من الخدمات، كما يحفّز السكان والزائرين على ممارسة رياضة المشي وتعزيز الصحة العامة، من خلال توفير مساحات ومواقع خاصة وآمنة، ودعم نصيب الفرد من المسطحات الخضراء، وسيشكل المشروع متنفساً مميزاً للسكان والزائرين بإذن الله.