محافظ جدة يدشن مبادرة جمعية أيتام جدة التعليمية

دشّن محافظ جدة، الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، في مكتبه بمقر المحافظة، اليوم الاثنين، مبادرة جمعية أيتام جدة التعليمية، بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد الغامدي.
وتتضمن المبادرة، تسليم 2814 جهازًا تعليميًا للطلاب الأيتام، بمختلف المراحل الدراسية في المحافظة، إضافة إلى تقديم قسائم شرائية مخصصة للمستلزمات التعليمية والمدرسية.
وسلّم الأمير سعود، عددًا من الأجهزة للطلبة والطالبات الأيتام، مؤكدًا أهمية دور الجمعية في تقديم الرعاية لهذه الفئة الغالية على قلوبنا جميعًا.
وتهدف المبادرة والمدعومة من منصة "إحسان"، إلى الإسهام في مساعدة أسر الأيتام، وتنمية مهاراتهم التعليمية، وتوفير الأجهزة التعليمة التي تساعدهم في تحقيق أفضل المستويات التعليمية، وتلبية حاجة الأسرة.
يذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة، تابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تخدم أكثر من ستة آلاف مستفيد في محافظة جدة، من خلال البرامج التنموية وخدمات الرعاية، علاوة على عقدها شراكات مع مختلف القطاعات.