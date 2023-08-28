محافظ جدة يدشن مبادرة جمعية أيتام جدة التعليمية

يذكر أن جمعية رعاية الأيتام بجدة، تابعة للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، تخدم أكثر من ستة آلاف مستفيد في محافظة جدة، من خلال البرامج التنموية وخدمات الرعاية، علاوة على عقدها شراكات مع مختلف القطاعات.