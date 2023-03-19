الرياض.. "تكاتف" تنظّم فعالية لكبار السن وأصحاب متلازمة "داون"

نظّمت جمعية "تكاتف" الاجتماعية، فعالية "بركة الدار"، لكبار السن وذوي الإعاقة من متلازمة "داون" في منطقة الرياض، في روضة خريم، حيث الأجواء الربيعية الرائعة.
وشهدت الفعالية حضورًا كبيرًا من أصحاب المعالي والسعادة المسؤولين، ورجال وسيدات الأعمال.
وجاءت الاحتفالية مميزة، محقّقة هدفها برسم السعادة والفرحة على وجوه هذه الفئة الغالية، وبفضل الله كان لها أثر بالغ في سعادتهم وفرحتهم، سواء كبار السن أو أصحاب متلازمة داون.
وأعدّت الجمعية برنامجًا مميّزًا بالتعاون مع بعض الشركات الراعية، وتم توزيع الهدايا على كبار السن والأطفال.
وأوضح رئيس مجلس إدارة "تكاتف"، مذكر بن ضويحي العماني، لـ"سبق"؛ أن إطلاق هذه المبادرة يأتي في إطار استراتيجية الدور المجتمعي للجمعية.
وقال "العماني": "هذه رسالة لجميع مناطق المملكة لتعمّ بركة هذه التجربة لهذه الفئة الغالية بجميع أنحاء المملكة"، متمنيًا أن يولي القطاع الخاص اهتمامه ودعمه لمثل هذه المبادرة "بركة الدار" لتكون بشكل سنوي.
يذكر أن رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الإدارة، دعموا هذه المبادرة بمبلغ خمسين ألف ريال، فيما أعلن عدد من الحضور دعمهم لهذه الفعالية لتنظّم كل عام؛ تقديرًا لهذه الفئات الغالية على الجميع.