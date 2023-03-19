الرياض.. "تكاتف" تنظّم فعالية لكبار السن وأصحاب متلازمة "داون"

وجاءت الاحتفالية مميزة، محقّقة هدفها برسم السعادة والفرحة على وجوه هذه الفئة الغالية، وبفضل الله كان لها أثر بالغ في سعادتهم وفرحتهم، سواء كبار السن أو أصحاب متلازمة داون.