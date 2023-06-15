تزامنًا مع انطلاق سباقات الخيل.. "وقاء" ينفذ طلعات جوية لرفع الإصحاح البيئي بالطائف

وأوضح مدير عام مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، أن فرق مركز وقاء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف تبذل جهودها عبر تكثيف أعمال مكافحة نواقل الأمراض بوساطة عمليات الرش الأرضي والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع إسطبلات الخيول المشاركة والمجاورة لميدان الملك خالد للفروسية.