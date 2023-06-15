تزامنًا مع انطلاق سباقات الخيل.. "وقاء" ينفذ طلعات جوية لرفع الإصحاح البيئي بالطائف

نفذ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة مكة المكرمة اليوم طلعة جوية على ميدان الملك خالد للفروسية، ووادي العرج شمال الطائف.
واستهدفت الطلعات الجوية رصد مواقع بؤر نواقل الأمراض والاطلاع على حالة مستنقعات المياه المحيطة بميدان الملك خالد للفروسية ووادي العرج، وإجراء تقييم مستوى الإصحاح البيئي تزامنًا مع انطلاق موسم سباقات الخيل 2023، وذلك بمشاركة مدير إدارة الصحة الحيوانية بمركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور فؤاد الحمراني ومدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني بن عبدالرحمن القاضي.
وأوضح مدير عام مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، أن فرق مركز وقاء بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف تبذل جهودها عبر تكثيف أعمال مكافحة نواقل الأمراض بوساطة عمليات الرش الأرضي والاستكشاف والتقييم الحشري قبل وبعد الرش على مواقع إسطبلات الخيول المشاركة والمجاورة لميدان الملك خالد للفروسية.
وأشار "الصاعدي" إلى أن الطلعات الجوية التي يجريها مركز وقاء تأتي ضمن سلسلة طلعات جوية لدعم الفرق الميدانية بتحديد مواقع بؤر توالد نواقل الأمراض وتقييم مستويات الوضع الصحي بما يعزز الإصحاح البيئي ويضمن سلامة وصحة الخيول المشاركة بسباقات الخيل بالطائف.