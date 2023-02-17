الرياض.. "ثانوية ابن الأرقم" تعزز مبادئ القيم والانتماء لطلابها بالاحتفاء بيوم التأسيس

احتفلت ثانوية زيد بن الأرقم بالرياض، بذكرى يوم التأسيس 2023؛ تحت شعار يوم بدينا بمجموعة من الفعاليات؛ منها التاريخية، والمسرحية، والرياضية، والثقافية التي ترسخ أهم مبادئ القيم والانتماء لدى الطلاب.
وتضمّن الاحتفال حفلاً خطابياً لمجموعة من الطلاب، وعدداً من الفقرات والمشاركات تنوعت ما بين كلمات وقصائد شعرية. بالإضافة إلى لوحات فنية مختلفة عن يوم التأسيس وتاريخ مدينة الدرعية والدولة السعودية الأولى والملابس والأزياء والأكلات الشعبية في جميع مناطق المملكة.
وبهذه المناسبة، ألقى مدير المدرسة مطلق القحطاني، كلمة بحضور مشرف الإدارة المدرسية عبدالله الجوعي وبإشراف رائد النشاط حمد الكربي بهذه المناسبة، بيّن خلالها أن يوم التأسيس هو يوم فخر واعتزاز ومناسبة وطنية غالية على قلوب كل السعوديين؛ لأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء ومنهم الطلاب في المدارس.