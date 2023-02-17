الرياض.. "ثانوية ابن الأرقم" تعزز مبادئ القيم والانتماء لطلابها بالاحتفاء بيوم التأسيس

وبهذه المناسبة، ألقى مدير المدرسة مطلق القحطاني، كلمة بحضور مشرف الإدارة المدرسية عبدالله الجوعي وبإشراف رائد النشاط حمد الكربي بهذه المناسبة، بيّن خلالها أن يوم التأسيس هو يوم فخر واعتزاز ومناسبة وطنية غالية على قلوب كل السعوديين؛ لأهميتها في تعزيز الوعي والمعرفة لدى النشء ومنهم الطلاب في المدارس.