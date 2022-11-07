"الأمر بالمعروف" تنفذ ورشة عمل لمنسوبي "هيئة الزلفي" لتعزيز الانتماء

نفذت وحدة الأمن الفكري بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورشة عمل لمنسوبي هيئة محافظة الزلفي بعنوان (تعزيز الانتماء والولاء الوطني) قدمها مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات، بحضور رئيس هيئة الزلفي المكلف الشيخ عبدالرحمن بن حميدان الحميدان، وذلك بقاعة التدريب في مبنى هيئة الأمر بالمعروف بالمحافظة.
وشدد "الشبانات" في بداية الورشة على علاقة الوطن بأصول السنة "العقيدة"، وأن ذلك جزء مهم من العقيدة وأصول الدين وأخذ هذا الأمر تعبدًا لله، وموضحًا أهمية التعظيم والثناء على ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم والاعتزاز بهذا الأصل وتعظيمه.
يُشار إلى أن الورش التدريبية التي تنفذها وحدة الأمن الفكري في فروع الرئاسة بمناطق المملكة، تأتي بتوجيهات ومتابعة الرئيس العام للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.