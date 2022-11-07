"الأمر بالمعروف" تنفذ ورشة عمل لمنسوبي "هيئة الزلفي" لتعزيز الانتماء

وشدد "الشبانات" في بداية الورشة على علاقة الوطن بأصول السنة "العقيدة"، وأن ذلك جزء مهم من العقيدة وأصول الدين وأخذ هذا الأمر تعبدًا لله، وموضحًا أهمية التعظيم والثناء على ولي الأمر، ولزوم جماعة المسلمين وإمامهم والاعتزاز بهذا الأصل وتعظيمه.