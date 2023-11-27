"تقنية جدة" تستقبل المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1445هـ

استقبلت الكلية التقنية للاتصالات والمعلومات بجدة، اليوم الاثنين، المتدربين المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الثاني 1445هـ.
وتم قبول أكثر من 300 متدرب، بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية، فيما تعمل إدارة شؤون المتدربين على برنامج لتهيئتهم.
وحضر الاستقبال: عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس طارق بن محمد الغامدي، ووكيل الكلية للتدريب المهندس محمد الصباغ، ومديرو الإدارات ورؤساء الأقسام بالكلية، وعدد من هيئة التدريب بالكلية.
وقال عميد الكلية المهندس فهد بن عبود العامودي: إن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات، مؤكدًا ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للمؤسسة والاجتهاد في التحصيل العلمي، لما يخدمهم مستقبلاً.
وأضاف "العامودي" أن برنامج التهيئة يستمر لمدة يومين، ويهدف إلى تهيئة المتدرب وتعريفه بأنظمة الكلية ولوائحها.
ولفت إلى أن المتدربين الجدد سيزورون جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة خدمات المتدربين؛ للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.
ورحب "العامودي" بالمتدربين المستجدين، مقدمًا لهم العديد من النصائح التي تهمهم خلال مسيرتهم بالكلية.
وأشار إلى أن الكلية دأبت على تكريم المتدربين المتميزين والمتفوقين في كل فصل تدريبي، بتقديم الشهادات والحوافز المادية، ومنها: المكافآت المالية وتصريح دخول السيارات للمواقف المخصصة للمتدربين المتميزين وتخفيض نسبة 50% على جميع الخدمات المقدمة من المستثمرين داخل الكلية تحفيزًا وتشجيعًا من الكلية لهم.
وطالب "العامودي" جميع متدربي الكلية بأن يحذوا حذوهم؛ ليكونوا من المتميزين في الكلية.
وقال: إن الكلية جندت طاقاتها لاستقبال المتدربين وتهيئة جميع الفصول التدريبية في جميع الأقسام لهم، بصيانة جميع الأجهزة والمباني؛ للبدء الجدي في العام التدريبي الجديد.
وأوضح أن الكلية تضم ثلاثة أقسام؛ وهي: تقنية الاتصالات والحاسب وتقنية المعلومات وتقنية الإلكترونيات، ويلتحق بها أكثر من 1600 متدرب في جميع تخصصاتها.