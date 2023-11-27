"تقنية جدة" تستقبل المستجدين للفصل التدريبي الثاني 1445هـ

وأشار إلى أن الكلية دأبت على تكريم المتدربين المتميزين والمتفوقين في كل فصل تدريبي، بتقديم الشهادات والحوافز المادية، ومنها: المكافآت المالية وتصريح دخول السيارات للمواقف المخصصة للمتدربين المتميزين وتخفيض نسبة 50% على جميع الخدمات المقدمة من المستثمرين داخل الكلية تحفيزًا وتشجيعًا من الكلية لهم.