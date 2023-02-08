تجمّع الرياض الصحي الأول يعقد الملتقى "التشاوري للمرضى وأسرهم"

عقد تجمع الرياض الصحي الأول، اليوم الأربعاء، الملتقى السنوي لأعضاء المجلس التشاوري للمرضى وأسرهم للرعاية المتكاملة 2022م.
الملتقى ترأسه الرئيس التنفيذي د. صالح التميمي، بحضور الشيخ خلف بن محمد المطلق، وأعضاء المجلس من مختلف الجهات الحكومية، وممثلي المرضى وأسرهم.
ورحب رئيس المجلس والرئيس التنفيذي د. صالح التميمي، بالأعضاء المشاركين، شاكرًا جهودهم المقدمة ومساهمتهم الفعالة في رحلة التحول نحو تطوير النظام الصحي ورفع جودة مخرجاته.
واستعرض الملتقى رؤية وأهداف المجلس التشاوري، وأهم التوصيات على المشروعات التحسينية والمنجزات، وأثرها في تحسين تجربة المريض بنطاق "التجمع الأول".
كما جرى التطرق بعدها إلى الخطة الاستراتيجية لعام 2023م، ودور المجلس في المساهمة بتحقيقها عبر مقترحات وتوصيات تساعد في تطوير وتحسين تجربة المريض العلاجية والاستشفائية وتلمّس احتياجاته ومتطلباته في منشآت "التجمع الأول".
واختتم الملتقى بتكريم شركاء المجلس التشاوري وممثلي المرضى وأسرهم؛ تقديرًا لجهودهم، وتواصل الإنجاز معهم نحو نظام رعاية صحية متكاملة لتحقيق رؤية 2030.