تجمّع الرياض الصحي الأول يعقد الملتقى "التشاوري للمرضى وأسرهم"

كما جرى التطرق بعدها إلى الخطة الاستراتيجية لعام 2023م، ودور المجلس في المساهمة بتحقيقها عبر مقترحات وتوصيات تساعد في تطوير وتحسين تجربة المريض العلاجية والاستشفائية وتلمّس احتياجاته ومتطلباته في منشآت "التجمع الأول".