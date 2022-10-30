جامعة الملك خالد تختتم حملة "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بشرق عسير

وأضافت "الحفظي": أن الحملة تمت على ثلاث مراحل؛ حيث تم استقبال وفرز الحالات وتنسيق المواعيد بالمستشفى، وتحديد من تنطبق عليه الشروط الطبيّة من حيث العمر ووجود عوامل الخطورة التي تتطلب إجراء الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي تخللها الفحص السريري وفحص الأشعة وأشعة الماموقرام للحالات المسجلة من خلال مشاركة فريق الجامعة الطبي مع فريق العمل بمستشفى سراة عبيدة العام على مدى خمسة أيام.