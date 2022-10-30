جامعة الملك خالد تختتم حملة "الكشف المبكر عن سرطان الثدي" بشرق عسير

اختتمت جامعة الملك خالد ممثلة بكلية الطب والمدينة الطبية الجامعية، بالشراكة مع صحة عسير، مؤخرًا، حملتها الميدانية لمكافحة مرض سرطان الثدي والكشف المبكر عنه.
نظمت الحملة الجامعة لسكان محافظات شرق منطقة عسير، تحت شعار "مجددًا من أجلك" بالتعاون مع صحة عسير ممثلةً في مستشفى سراة عبيدة العام،.
جاء ذلك تزامنًا مع شهر التوعية بسرطان الثدي في أكتوبر من كل عام؛ إذ تهدف الحملة إلى توعية النساء بأهمية الكشف المبكر والوقاية من سرطان الثدي.
وقالت المشرفة على الحملة بجامعة الملك خالد الدكتورة هيفاء عبدالخالق الحفظي: إنه تم الكشف على أكثر من 90 حالة طوال أيام إقامة الحملة.
وأضافت "الحفظي": أن الحملة تمت على ثلاث مراحل؛ حيث تم استقبال وفرز الحالات وتنسيق المواعيد بالمستشفى، وتحديد من تنطبق عليه الشروط الطبيّة من حيث العمر ووجود عوامل الخطورة التي تتطلب إجراء الفحص للكشف المبكر عن سرطان الثدي تخللها الفحص السريري وفحص الأشعة وأشعة الماموقرام للحالات المسجلة من خلال مشاركة فريق الجامعة الطبي مع فريق العمل بمستشفى سراة عبيدة العام على مدى خمسة أيام.
يذكر أن الجامعة نظمت حفل ختام الحملة بمستشفى سراة عبيدة العام، وجرى خلاله استعراض الإحصاءات وتكريم المشاركين من الجهات والأفراد.