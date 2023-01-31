بعد ثلاثة أسابيع….المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي يختتم مخيّم الابتكار

وأشار إلى أن القطاع غير الربحي ينمو نموًا سريعًا في المملكة، ويساهم بشكل مباشر في نمو الناتج الإجمالي المحلي، إذ بلغ عدد الجمعيات المسجلة في المملكة حاليًا أكثر من ٤٠٠٠ جمعية أهلية، ومن المتوقع أن يصل الرقم إلى أكثر من ١٠ آلاف جمعية في عام ٢٠٣٠ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة.