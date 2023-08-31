"صحة بيشة": 877 مستفيدًا من خدمات العيادات التطوعية

وقالت "صحة بيشة": إن عدد الأطباء الاستشاريين المشاركين بلغ 12 طبيبًا استشاريًّا في عدد من التخصصات النوعية والنادرة، تمّت استضافتهم للمشاركة في هذه المبادرة كمتطوعين بـ28 عيادة تطوعية.