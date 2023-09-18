تجديد تكليف "الثقفي" وكيلاً للكلية التقنية والمعهد الصناعي بالليث

وقدم الثقفي شكره وتقديره لمدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة وعميد الكلية التقنية، وكذلك مشرف المعهد الصناعي الثانوي بالليث المهندس عيسى مسفر العسيري على هذه الثقة؛ سائلاً الله أن يوفقه لخدمة دينه ووطنه، وأن يكون ذلك عوناً له للمساهمة هو وزملاؤه منسوبي الوكالة بالكلية والمعهد في تحقيق أهداف ورؤية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.